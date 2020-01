J’ai enfin fait la queue avec un inconnu dans Borderlands 3 et j’aurais aimé le faire plus tôt

Journal de jeu de Kotaku Journal de jeu de KotakuPensées quotidiennes d’un membre du personnel de Kotaku à propos d’un jeu auquel nous jouons.

Je suis coincé sur le boss de Katagawa Ball de Borderlands 3 depuis des semaines, mais hier, je l’ai finalement battu de la meilleure façon possible, grâce à l’aide d’un inconnu. Il s’avère que la vengeance est un plat qui se sert mieux en compagnie.

Katagawa Ball, un orbe robotique géant rappelant celui qui regarde Dungeons & Dragons, m’a tué un nombre incalculable de fois, me forçant à brûler la majeure partie de mon argent en réapparition. Je n’avais pas de pistolet corrosif pour déchirer facilement son armure et ses deux barres de blindage, que je n’ai jamais réussi à faire tomber avant d’être inévitablement explosée par l’une des grenades qu’elle vomit continuellement.

Pendant des jours, j’ai essayé de monter de niveau en accomplissant des missions sur d’autres planètes, mais quand je suis revenu un niveau 16 courageux mais toujours sous-alimenté, je me suis fait remettre le cul à nouveau. J’ai convaincu des amis d’acheter Borderlands 3 lors de sa mise en vente pendant les vacances, les cinglant presque tous les soirs pour sauter et m’aider. Mais des vies occupées et moins de dévouement à la vie et au travail répétitif d’un chasseur de caveaux ont laissé mes Slack SOS sans réponse.

Ma seule alternative était le matchmaking. Maintenant, mon seul regret est de ne pas m’y être tourné plus tôt. Après quelques minutes, j’ai été projeté dans le jeu de quelqu’un d’autre sur le même astéroïde où Katagawa Ball m’avait tué tant de fois auparavant. Quand je suis arrivé au poste de contrôle juste avant le combat contre le boss, ils étaient sur le côté, dans le couloir vers une salle de contrôle séparée. Puis sont venues ses premiers mots: “Attends une minute, je nourris un enfant.”

Je n’ai pas saisi le nom de la personne parce que mon casque n’était pas chargé. Jouer avec des randos me donne beaucoup d’anxiété et je leur parle encore plus avec un micro chaud. La beauté de nombreux jeux, dont Borderlands, c’est que je n’en ai pas besoin. La personne m’a offert des restes de butin dans une cache qu’elle venait d’ouvrir. Puis, environ 15 minutes plus tard: “D’accord, allons-y.” J’ai répondu en retour avec une émote de vague et nous étions partis.

Elle m’a dit qu’elle était coincée sur Katagawa Ball depuis des jours, créant instantanément un lien entre nous, deux âmes en difficulté réunies par la providence. Le matchmaking ne nous avait pas seulement jetés dans le même jeu, il avait par coïncidence réuni deux joueurs avec la même vendetta. Katagawa Ball a été baisée.

Le combat contre le boss est frustrant pour un seul joueur, mais une partie de gâteau proche pour deux. Nous sommes morts une fois. “Oh merde, il est de retour en pleine santé.” Mais la deuxième fois était la perfection. Divisé entre deux cibles, incapable de coincer l’une ou de s’échapper simultanément des deux grêles de balles, Katagawa Ball a vacillé, puis il est tombé. Un long soupir de soulagement suivi d’un chaleureux “merci”, puis un autre soupir était plus satisfaisant que les armes à feu déversées du cadavre du patron.

Certains développeurs sont encore sceptiques quant à l’ajout d’options de matchmaking plus robustes pour leurs jeux. (En te regardant, Bungie). Et je suis en grande partie pourquoi: le rando solitaire, sous-nivelé et pas entièrement équipé correctement, refusant de se coordonner sur un micro. Mais même si les raids comme ceux de Destiny 2 et The Division 2 ne prennent pas en charge le matchmaking automatisé, l’option d’appeler à l’aide lorsque vous êtes dans une situation difficile peut être un terrain fertile pour les types d’interactions positives que beaucoup de jeux en ligne pourrait utiliser plus de. Renflouer quelqu’un forge une connexion beaucoup plus intéressante que de simplement rejoindre des inconnus pour exécuter les mouvements de grind de butin que vous avez déjà exécutés une douzaine de fois auparavant. Pour les joueurs hardcore, il existe des forums de recherche de groupes et d’innombrables discussions sur Reddit, mais lancer une annonce de style Craigslist ne remplace pas le type de partenariat organique qui peut naître lorsqu’un étranger tombe sur un autre dans le besoin.

À tout le moins, j’ai l’impression que je le dois au FL4K avec lequel j’ai combattu pour le payer dans Borderlands 3 à l’avenir et monter dans le micro pour le prochain étranger avec qui je joue.

.