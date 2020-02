J’ai enfin ma première Xbox

Illustration: Ben Bertoli

Je n’ai jamais voulu posséder une console Xbox, si je suis complètement honnête.

Au cours des 19 dernières années, Microsoft a présenté une exclusivité après exclusivité qui ne me plaît pas du tout. La cohérence est en fait assez impressionnante. Non pas que les consoles Xbox ou les exclusivités soient mal faites – elles ne sont généralement pas pour moi. Même les quelques jeux qui ont attiré mon attention au fil des ans, des jeux comme Cup Head et Ori and the Blind Forest, ont trouvé leur chemin vers d’autres consoles de salon en temps voulu. Je sais bien qu’il y a un public pour les jeux Xbox, une communauté de fans Xbox dévoués et des joueurs de tous les jours qui apprécient la sélection, mais je n’ai jamais pu me compter parmi eux.

En décembre dernier, ma bonne amie Courtny a déposé une grande boîte sur mes genoux lors de notre échange de cadeaux annuel. À l’intérieur se trouvait une Xbox One S blanche aveuglante de la variété «All-Digital». J’étais stupéfait.

Il est important de noter que Courtny a commencé à travailler à distance pour Microsoft l’été dernier, mais pas dans une position liée aux jeux. Comme moi, il n’a jamais été un grand fan de Xbox, ayant été élevé sur un flux constant d’offres Nintendo et PlayStation. Sa grande exception était Halo, une série qu’il avait appris à aimer en jouant avec des amis sur la Xbox 360 pendant ses années universitaires. Nous avons tous deux ri quand il a été embauché chez Microsoft, en plaisantant qu’il serait contractuellement obligé de jouer exclusivement sur Xbox One et PC dans un avenir prévisible.

Aucun lecteur de disque introuvable Image: xbox.com

La Xbox One que j’avais reçue était une invitation à rejoindre mon ami dans l’espace de jeu de Microsoft, une destination que j’avais plus ou moins ignorée depuis près de deux décennies. Bien qu’il ait lui-même acheté une Xbox One des mois plus tôt, Courtny n’avait pas vraiment creusé dans ce que le système avait à offrir en termes de jeux ou de fonctionnalités. Il était excité et résolu à explorer ensemble. Moi, en revanche, j’étais un peu inquiet. Voici un ami qui avait fait tout son possible pour me donner une toute nouvelle console de salon, et je craignais qu’elle n’ait pas grand-chose à m’offrir.

Pourtant, n’ayant jamais eu beaucoup de temps sur la Xbox One, j’étais excité de fouiner.

Après m’être connecté au Web et avoir parcouru l’interface quelque peu maladroite du système, j’ai immédiatement été attiré par un coin du monde Xbox dont j’avais entendu beaucoup de choses positives – le Xbox Game Pass. Cela m’a semblé une merveilleuse occasion de goûter à ce que la plate-forme Xbox One avait à offrir en termes de jeux. Et vu que je ne pouvais pas entasser de disques à prix réduit dans mon nouveau système, Game Pass était le plus logique financièrement.

Game Pass, qui est opérationnel depuis la mi-2017, est essentiellement Netflix pour les jeux vidéo. Sa bibliothèque de plus de 100 jeux est parsemée d’exclusivités Xbox, de chouchous indépendants et d’entrées tierces notables. J’ai rapidement fait défiler les agrafes Xbox comme Halo, Gears of War et Forza, sur mon chemin pour trouver des jeux plus petits qui avaient attiré mon attention au cours de la dernière année. Alors que j’ajoutais jeu après jeu à la file d’attente de téléchargement, je me sentais comme si je réussissais un grand casse numérique. Je prenais tous les jeux de Microsoft et ils ne semblaient même pas s’en soucier!

J’ai jeté un coup d’œil nerveux à mon téléphone, attendant que le chef de la Xbox, Phil Spencer, m’appelle et m’informe que la police était en route.

Pas mon équipage

La plupart des jeux que j’ai téléchargés dans ma virée initiale étaient des titres indépendants originaux qui ne m’avaient pas tout à fait convaincu de leur valeur au lancement. Mon ami Pedro, Wadersong et Human Fall Flat étaient parmi mes premiers choix. Pendant que je jouais à travers le tutoriel de chaque nouveau jeu, j’ai ressenti un calme étrange, un manque de pression satisfaisant, me submergeant.

La décision d’acheter un jeu vient généralement avec la justification personnelle que ce sera une utilisation agréable de l’argent durement gagné. Mais je n’avais pas besoin d’aimer ces jeux. Je n’avais pas besoin de justifier de les acheter ou de les jouer davantage s’ils ne répondaient pas à mes attentes. Game Pass avait soulevé un poids léger mais important sur mes épaules en tant que consommateur.

Alors que la majorité des jeux que j’ai essayés via Game Pass n’ont pas retenu mon intérêt pendant longtemps, il y en a eu une poignée qui m’a attiré. J’ai beaucoup apprécié Minit, Lonely Mountains Downhill, Super Hot et quelques autres lors de ma première partie. En fait, j’ai terminé Minit en une seule séance. J’étais content d’avoir conquis l’aventure décalée, mais une partie de moi était également soulagée de n’avoir pas dépensé 10 $ pour posséder le jeu sur un autre système.

Klaxonner! Klaxonner!

Alors que je plongeais dans la sélection Game Pass avec un nouveau sens du pouvoir, j’ai remarqué que des dizaines de jeux que j’avais inconsciemment sautés dans ma recherche initiale étaient ceux que je possédais déjà. Guacamelee, Untitled Goose Game, Hollow Knight, Costume Quest 2 – des jeux qui m’ont apporté des heures de joie, mais des jeux que j’avais achetés et battus il y a des mois (voire des années). “Si seulement tu avais attendu,” chuchota une petite voix au fond de mon esprit.

Cette réalisation n’était pas si mal. Si tant de jeux que j’ai appréciés ailleurs étaient venus à Game Pass, c’était sûrement un signe que d’autres étaient à l’horizon. Ce n’était pas la faute de Microsoft si j’avais par inadvertance joué le gros des jeux attrayants de leur service. Cela signifiait simplement que rester avec Game Pass pourrait être avantageux pour moi dans les mois à venir.

Bien sûr, Courtny voulait trouver un jeu auquel nous pourrions jouer ensemble, et il avait le cœur tourné vers Rare’s Sea of ​​Thieves. Après avoir installé ma Xbox à la maison, où je l’ai coincée parfaitement entre ses frères de console, je me suis connecté à Xbox Live pour rejoindre l’équipage pirate pathétique de Courtny.

Après avoir joué à Sea of ​​Thieves à l’E3 2016, j’avais un vague souvenir du fonctionnement et du contrôle du jeu. En un rien de temps, Courtny et moi traquions des trésors enfouis, combattant des squelettes et des bananes, des peaux et tout le reste. Je ne suis généralement pas un fan de la perspective à la première personne, car cela a tendance à me désorienter un peu, mais je l’ai maintenu pendant que nous naviguions, ne tombant du navire que quelques fois … par voyage.

Gardez vos mains hors de moi butinIllustration: Rare

Courtny et moi n’avons pas eu beaucoup de chances de partir depuis ce jour, avec nos horaires chargés, mais Sea of ​​Thieves semble être le genre de manigances coopératives en ligne que je pourrais obtenir à long terme. J’espère que nous pourrons trouver quelques autres jeux en ligne dans un avenir proche. J’ai déjà téléchargé Bleeding Edge de Ninja Theory en prévision de sa sortie en mars, mais pour l’instant, le vol en haute mer est très amusant.

Après un peu plus d’un mois avec ma Xbox One, je suis prudemment optimiste. La marque Xbox ne m’a pas conquis, mais je commence à voir une partie de l’attrait. Le Game Pass est certainement le meilleur aspect du système pour moi. Pour le moment, il existe en tant que sélection de démonstration glorifiée, mais il pourrait bientôt transformer la Xbox One en ma machine de jeu indépendante dédiée.

Les frappeurs lourds de Microsoft ne m’excitent toujours pas, mais j’ai hâte de lancer des jeux plus petits comme Ooblets, Tunic et Battletoads sur Xbox One en 2020. Aussi Skatebird. Ce jeu semble radical, et il a déjà été annoncé pour Game Pass.

Alors, à vous, Xbox. À long terme, vous ne serez peut-être pas la console pour moi, mais tout va bien. Tout va bien.

.