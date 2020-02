J’ai essayé plus de céréales étranges pour que vous n’ayez pas à le faire

Photo: Ben Bertoli

Le monde des céréales pour petit déjeuner est un champ de bataille en constante évolution, gouverné par des classiques fiables et jonché de boîtes cassées de nouveaux arrivants enrobés de sucre. Seul vous, le consommateur, pouvez façonner le résultat de cette lutte séculaire pour gouverner «le repas le plus important de la journée».

Ok, peut-être que la sélection de céréales n’est pas si sérieuse.

Il y a un an, je me suis assis pour examiner sept des céréales les plus intrigantes que je pouvais trouver sur les étagères des magasins, et maintenant … je suis de retour pour le faire à nouveau. Les choses ne se sont pas améliorées, mes amis. Si quoi que ce soit, ils ont empiré. Sour Patch Kids Cereal existe toujours. Il y a maintenant une céréale Baby Shark. Je suis le seul qui semble acheter Honey Nut Oh’s. Je crains pour l’avenir de notre société.

Les voici donc – sept autres céréales que vous pourriez envisager de mettre dans votre bouche. Au moins cette fois, j’étais assez intelligent pour ne pas acheter de boîtes de «taille familiale» si cela pouvait être aidé.

Commençons par le meilleur.

Céréales gaufrées aux bleuets Eggo

Photo: Ben Bertoli

Réflexions initiales: Des céréales gaufrées ont déjà été préparées. Alors que je décidais entre les deux saveurs de céréales d’Eggo (érable ou myrtille), j’étais presque certain d’avoir essayé quelque chose de similaire dans un passé pas trop lointain. De toute évidence, cela n’avait pas eu beaucoup d’impact sur moi, car je ne pouvais pas me souvenir de son nom. Mais bon, je mentirais si je disais que je n’étais pas déjà un fan de gaufres Eggo. Après les céréales, les gaufres grille-pain sont ma nourriture de petit-déjeuner préférée, donc la combinaison des deux pourrait être une alliance faite au paradis.

Après avoir mangé: La meilleure partie des céréales Eggo Blueberry Waffle est qu’elles ne vous battent pas par-dessus la tête avec leur saveur de myrtille. Il est à parts égales fruité et … waffley? Cette distinction en fait à la fois une excellente céréale et un substitut décent aux gaufres légitimes. Le tout nouveau repas du matin d’Eggo fait la distinction entre une gâterie sucrée et un repas de petit-déjeuner respectable qu’un adulte pourrait consommer. J’étais ravie de pouvoir avaler un bol entier sans sentir mes dents commencer à pourrir.

Verdict: Les céréales Eggo Blueberry Waffle valent la peine d’être essayées, en supposant que vous n’avez pas de gaufres aux bleuets normales sous la main. Vous ne serez pas époustouflé, mais vous serez forcément satisfait de la quantité de petites gaufres que vous pourrez confiture dans votre gosier.

Cheerios de noix de coco grillée

Photo: Bethany Bertoli

Réflexions initiales: Les Cheerios à la noix de coco grillée étaient la dernière boîte choisie pour le deuxième tour de mon audacieuse revue des céréales. On pourrait penser que c’est parce que la noix de coco grillée n’est tout simplement pas assez sauvage, mais c’est en fait parce que ma femme ne cesserait de le recommander. Vous voyez, je n’aime pas la noix de coco, mais ma femme le fait. Elle était catégorique, elle finirait ces Cheerios si je ne le faisais pas. Finalement, j’ai cédé, principalement parce que les sous-genres Cheerios sont généralement assez stupides. Honey Nut, Apple Cinnamon, Frosted, Medley Crunch – toutes des retombées de qualité. Les cheerios pourraient-ils changer ma vision de la noix de coco?

Après avoir mangé: Cheerios a changé ma vision de la noix de coco. Eh bien, des céréales de noix de coco grillées au moins. Bien que mon test d’odeur initial lors de l’ouverture du sac ait soulevé des drapeaux rouges, j’ai été agréablement surpris par le doux arôme de noix de coco mélangé au goût classique de Cheerio. Il y a cependant une torsion se terminant à cette joyeuse révélation. Les Cheerios à la noix de coco grillée sont incroyablement secs, mais semblent en fait perdre un peu de leur éclat lorsqu’ils sont aspergés de lait. Alors que je me suis finalement enfoncé dans un bon bol, je n’ai pas pu m’empêcher de penser: “Hmm, ce n’est pas aussi bon.”

Verdict: Les Cheerios à la noix de coco grillée sont les meilleures céréales de collation sèche de cette liste, et probablement la meilleure pour vous. Ils font le travail comme un repas du matin, et ils ne sont pas trop coco pour un putz non cultivé comme moi.

Bisous céréales

Photo: Bethany Bertoli

Réflexions initiales: Reese’s Puffs semble avoir commencé la révolution des «bonbons pour le petit déjeuner», donc je suppose que nous pouvons les tenir responsables de Kisses Cereal. Et bien que j’apprécie occasionnellement la bouffée de beurre d’arachide, je n’ai jamais été un grand fan de chocolat. Je veux dire, c’est un bon régal de temps en temps, mais je préfère de loin me faire plaisir avec des saveurs plus fruitées. Kisses Cereal semblait être un choix sûr, sinon décevant. Il semblait presque impossible que le général Mills puisse gâcher celui-ci.

Après avoir mangé: Si vous avez déjà mangé des souffles de cacao ou du comte Chocula, vous avez essentiellement goûté des céréales Kisses. Cela étant dit, il y a quelque chose d’un peu plus sophistiqué dans la prise de Hershey. C’est peut-être le goût légèrement plus riche. Peut-être que c’est la boîte de fantaisie sans un oiseau ou un vampire qui jette leurs produits sucrés. Peut-être que ce sont les petits morceaux en forme de baiser qui ne ressemblent vraiment pas à de petits monticules de caca. Quoi qu’il en soit, cela m’a forcé à manger deux bols en une seule séance.

Verdict: Si vous êtes le genre de monstre malade qui aime le chocolat pour le petit déjeuner (ou une personne modérément saine d’esprit qui en profite pour une collation), vous devriez essayer Kisses Cereal. C’est probablement la meilleure céréale purement chocolatée disponible.

Capucine Crunch’s Cotton Candy Crunch

Photo: Ben Bertoli

Réflexions initiales: Les céréales Cotton Candy Crunch de Cap’n Crunch semblent contenir une quantité malsaine de colorant alimentaire et d’allitération. La marque Cap’n Crunch existe depuis un demi-siècle et, à cette époque, elle a publié des variations farfelues. Rappelez-vous Deep Sea Crunch? Galactic Crunch? Que diriez-vous de Mystery Volcano Crunch? Je ne pensais pas. Étant donné que le réputé Cap’n a tendance à jouer rapidement et librement avec la plupart de ses nouvelles saveurs, je n’attendais pas grand-chose de

Cotton Candy Crunch. Il aurait probablement le goût de tas de sucre. J’étais sûr que mon dentiste serait ravi.

Après avoir mangé: Le carnaval est de retour en ville. La bonne nouvelle est que le Cotton Candy Crunch a le goût exactement comme on pourrait l’espérer, comme une bouchée de pastilles de barbe à papa croustillantes. Tout comme ses Oups! Tous les frères des baies, cette forme de Cap’n Crunch est arrondie, donc il n’y a aucune crainte de vous couper la bouche. J’étais décemment satisfait de mon premier bol, mais je me suis retrouvé à sélectionner d’autres céréales lors des visites ultérieures au garde-manger. La barbe à papa est un merveilleux régal de temps en temps, mais je ne peux pas dire que je voudrais qu’elle envahisse ma bouche tous les matins. Il semble que ce soit une collation mieux choisie pour le moment.

Verdict: Vous pourriez faire bien pire, mais Cotton Candy Crunch est loin d’être la meilleure itération de Cap’n Crunch sur le marché. Si vous êtes un grand fan de barbe à papa, cela vaut peut-être votre argent durement gagné.

Boucles de lama

Photo: Ben Bertoli

Réflexions initiales: Tout le monde aime les lamas, non? Non, vraiment, je demande. J’ai besoin de comprendre pourquoi cette céréale existe et pourquoi Kellogs a jugé nécessaire de mettre des lamas dans le titre de cette céréale «édition spéciale». On ne peut nier que c’est un joli nom, mais n’auraient-ils pas pu le marquer comme quelque chose de plus universellement séduisant et simplement présenter une adorable mascotte de lama? Quoi qu’il en soit, j’ai été intrigué par l’affirmation des céréales selon laquelle leurs boucles titulaires étaient surmontées de «paillettes scintillantes». Pas de paillettes, comme sur un petit gâteau – des paillettes. Peut-être que Llama Loops pourrait susciter de la joie.

Après avoir mangé: Je suis triste de signaler que je ne pouvais vraiment pas goûter l’éclat de ces mauvais garçons. Les boucles de lama sont essentiellement une version âcre des boucles de fruits avec beaucoup moins de variété. Je dirai que, contrairement aux Cheerios de noix de coco grillée, les boucles de lama s’améliorent considérablement une fois le lait appliqué. C’est presque plus un désert qu’autre chose, et loin de faire partie d’un petit déjeuner équilibré. Bien que je pourrais probablement en dire autant de presque toutes les céréales de cette liste.

Verdict: L’un des lamas sur la boîte de Llama Loops porte des lunettes de soleil et c’est très cool. Les boucles de lama elles-mêmes sont très bien, sinon un peu écrasantes.

Céréales sirène

Photo: Bethany Bertoli

Réflexions initiales: Les céréales sirène sont faciles à repérer sur les tablettes des épiceries. Son texte chatoyant rappelle le livre pour enfants classique The Rainbow Fish, et je suis sûr que ce n’est pas une coïncidence. Au début, j’avais l’impression que les céréales faisaient la promotion d’un nouveau spectacle ou d’une nouvelle ligne de jouets, mais à y regarder de plus près, il semblait que Mermaid Cereal avait simplement été créée par les fans de sirènes. Ou peut-être qu’il a été fabriqué à partir des os d’une femme poisson mythique. La boîte indique qu’elle contient “des bouffées de maïs sucrées aromatisées naturellement aux fruits avec d’autres arômes naturels”, donc … on ne sait jamais.

Après avoir mangé: Si vous avez déjà mangé des porte-bonheur et vous êtes plaint de son abondance de guimauves, ai-je le petit déjeuner pour vous. Comme la plupart des céréales sucrées destinées aux enfants (je vous regarde Llama Loops), je prévoyais que Mermaid Cereal irait un peu plus haut dans le département des saveurs. Céréales sirène est pire que écrasante – c’est ennuyeux. Après avoir mangé un bol, je ne savais même pas quelles «saveurs de fruits» je devais goûter.

Verdict: Mermaid Cereal est scandaleusement modérée. Tout est étincelant et sans substance. General Mills aurait dû jaillir pour un goût sous-marin plus étrange comme la crevette ou le poulpe. Au moins, ce serait intéressant.

Céréales Jolly Rancher

Photo: Ben Bertoli

Réflexions initiales: J’étais au courant des céréales Jolly Rancher pendant quelques semaines avant de les laisser à contrecœur dans mon panier. Chaque fois que je l’espionnais, j’obturais et je m’éloignais en pensant: «Eh bien, au moins, je n’aurai jamais à essayer ces ordures.» Le dos de la boîte de céréales Jolly Rancher se lit comme suit: “Nous avons le pressentiment que vous l’aimerez un tas …” Ce qui est une déclaration audacieuse, étant donné que chaque partie de mon cerveau criait exactement le contraire.

Après avoir mangé: Rappelez-vous quand j’ai mentionné que j’aimais les goûts fruités par rapport au chocolat? Ce n’est pas ce que je voulais dire. Ce n’est pas ce que je voulais! Tout comme Sour Patch Kids Cereal, je dois féliciter General Mills pour sa capacité à donner un goût de céréale si similaire à sa matière première. Chaque pépite colorée a été recouverte d’un sirop acide qui agresse la bouche et, ce n’est pas une blague, laisse votre langue avec une sensation de bourdonnement inconfortable. C’est comme ça que j’imagine manger un essaim d’abeilles. Vous savez, s’ils sont tombés dans une cuve de Jolly Rancher fondu.

Verdict: Vous voulez des céréales fruitées? Mangez Trix. Mangez des boucles Froot. Zut, mange des boucles de lama. Ne mettez pas ces monstruosités colorées près de vos lèvres.

Et ainsi se terminent les exploits les plus récents de mes aventures céréalières en cours. Il y avait certainement plus de gagnants que de perdants cette fois-ci. Peut-être que les choses dans le monde des céréales ne sont pas aussi mauvaises qu’elles le semblent. Ou peut-être que je viens de passer par-dessus les choix vraiment étranges. Quoi qu’il en soit, j’espère que je vous verrai tous en 2021.

Bonne collation.

