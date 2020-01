J’ai mangé 35 Hot Pockets en 4 jours pour vous présenter ces classements Hot Pocket faisant autorité

Photo: Allison Robicelli

Il n’y a rien de bon dans les Hot Pockets, et je dis cela en tant que personne qui, pour une raison quelconque, apprécie de temps en temps une Hot Pocket. Ai-je déjà eu l’impression qu’ils étaient bons? Non. J’ai toujours su dans quoi je m’embarquais et j’ai toujours compris les conséquences. Les Hot Pockets ne sont pas tant un aliment qu’un acte commis. Ils sont une méthode d’autodestruction et de dissociation de tout ce que vous savez exister dans la réalité.

Rien de ce qui est fourré à l’intérieur d’une poche chaude n’a le même goût que dans le monde qui existe en dehors de sa veste beige pâle. La question qui doit être posée avant de sélectionner une Hot Pocket est: «À quel point voulez-vous vous sentir déçu aujourd’hui?» Et pourtant, les Hot Pockets, je m’en suis rendu compte, sont humaines. Comme nous, ils ne sont même pas proches de la perfection, et parfois même pas très bien, mais nous avons tous un but et nous faisons de notre mieux.

En l’espace de quatre jours, j’ai mangé 35 Hot Pockets. Personne ne devrait jamais faire ça. Les employés des trois grands supermarchés dans lesquels j’ai acheté toutes les variétés de Hot Pocket en stock pensent également que personne ne devrait tenter cela sans un mot de leur médecin ou, dans mon cas, de leur patron. Comprenant parfaitement l’espace que les Hot Pockets occupent dans ce monde, j’ai évalué chacune des Hot Pockets deux fois: une fois avec ma casquette de critique gastronomique bien attachée, et une fois après avoir fumé une grosse graisse. Voici comment ils se sont classés, du pire au plus correct.

14. Recette de fajita au steak à haute teneur en protéines

Imaginez le chili de Wendy, mais au lieu de la viande hachée de hamburger, c’est le bœuf en tranches utilisé dans Fancy Feast. Sinon pour le faible coup de poing de cayenne de Hot Pocket, je ne serais pas surpris de découvrir qu’il s’agit en fait de Fancy Feast en croute. Les chats ne peuvent pas manger des aliments légèrement épicés, car cela fait mal à leur ventre fluffy.

13. Fondant de fromage cheddar au poulet et à la viande blanche à haute teneur en protéines

J’ai mangé cette Hot Pocket il y a trois jours, et je ne parviens toujours pas à décrire correctement la texture de ses cubes de poulet à la viande blanche, qui serpentent à travers la mer de cheddar fondant ondulée comme des bouées riches en protéines. J’ai envisagé de comparer la viande à une éponge, mais les éponges (même les anciennes, le moisi) n’ont pas le ressort ferme et élastique que possèdent ces cubes de poulet à la viande blanche. Ils ont la douceur artificielle d’une pâte de fruits fine, mais au lieu d’être faits de purée de fruits et de pectine, ils sont faits de bouillon de poulet en conserve à faible teneur en sodium et d’époxy caoutchouté. Alors que le poulet à la viande blanche fait le plus de bruit de texture, la saveur dominante de ce Hot Pocket est l’imitation de morceaux de bacon – particulièrement remarquable parce que le Hot Pocket contient, en fait, du bacon réel. Cette Hot Pocket m’a confondu et repoussé, et je souhaite effacer son existence de ma mémoire.

12-10. Pizzas chaudes de poche

Pepperoni Premium; Quatre fromages; Boulettes de viande à l’italienne et mozzarella

Les Pizza Hot Pockets ne sont ni comme les strombolis, qui n’ont pas de sauce, ni les calzones, qui suintent avec du fromage doux et extensible. Les Pizza Hot Pockets ont été conçues par des gens qui savaient très bien que la seule chose qu’ils devaient faire était de verser des trucs de type pizza dans un tube de pâte et personne ne poserait les questions difficiles: pourquoi la pizza au pepperoni a-t-elle la consistance d’une soupe? Quels sont les quatre fromages et sont-ils censés avoir le même goût? Qui était la personne qui a développé la recette des boulettes de viande, et avait-elle déjà goûté une boulette de viande avant de devenir membre de la société Hot Pocket? Aucun de nous ne connaîtra jamais les réponses à ces choses, et clairement, aucun d’entre nous n’en a besoin. Nous permettons l’existence de Hot Pockets depuis près de 40 ans, et nous serons toujours ravis d’un tube de pâte rempli de jus de pizza.

Comme c’est le cas avec la pizza réelle, les pizzas Hot Pocket offrent également différents styles de croûte. La «croûte au beurre et à l’ail» n’avait aucune saveur d’ail perceptible et je me suis demandé à quel point cela pouvait être difficile pour une entreprise avec plus de 650 millions de dollars de ventes annuelles de comprendre comment faire du pain à l’ail. La «Crispy Crust», présente sur toute la gamme Hot Pocket, a un goût de matzoh vulcanisé. Ce n’est pas tout à fait désagréable.

9. Sub de style italien à haute teneur en protéines

Cela aurait pu passer sous la bannière Hot Pocket Pizza, mais parce que cette variété utilise une quantité quelque peu rationnelle de sauce et de fromage, elle reçoit le traitement «secondaire». Il y a pas mal de viandes salées ici, mais leurs saveurs se confondent donc rien de particulier n’est reconnaissable. Le plus grand avantage est le bon équilibre des composants, ce qui en fait la meilleure poche chaude pour les personnes qui veulent de la pizza et qui veulent aussi des protéines pour, je ne sais pas, Crossfitting?

8. Poulet à la viande blanche, brocoli et cheddar

Les taches aqueuses et sans vie de brocoli précédemment congelé sont la meilleure partie de cette Hot Pocket, ce qui devrait vous en dire beaucoup sur toute cette situation.

7. Cheddar Cheeseburger

Je m’attendais à ce que cette Hot Pocket soit pleine de boeuf poché à la graisse et de fromage fondu à la lave. Au lieu de cela, il était rempli de boeuf poché à la graisse, de fromage fondu à la lave et de ketchup. Ergo, Cheddar Cheeseburger a été placé au milieu de ce classement, et sa place sur la liste dépend des sentiments que l’on a de mettre du ketchup sur un hamburger. Pour ma part, je n’étais pas ravi de cela, mais même avec mon parti pris anti-ketchup extrême, je concède que c’était mieux que chaque Hot Pocket qui l’a précédé sur cette liste.

6. Philly Steak & Cheese

Le fromage Philly a été pratiquement fait pour être interprété comme une poche chaude. Un bon steak au fromage devrait être un désordre bâclé et chaotique; si quelque chose, sa Hot Pocketization est pour le rendre un peu moins lourd. Il contient des bouchées de fromage fondu salé et des pépites remarquables de poivrons rôtis. Le bœuf gras et haché de style Steak-umms est peu présent, ce qui est une heureuse chance. Ce ne sera jamais une substitution adéquate pour un vrai steak au fromage de Philly, mais à en juger par ses propres mérites, c’est une nourriture pour ordures bien construite.

C’était une autre variété Hot Pocket que j’ai pu obtenir dans différents styles de croûte. En évaluant la “croûte assaisonnée”, il est devenu clair que dans le monde selon les poches chaudes, tout ce qui est “assaisonné” n’a aucun goût d’assaisonnement, alors que les variétés qui ne mentionnent rien sur l’assaisonnement semblent contenir un quart de tasse de sel par poche chaude. .

5. Bretzel farci au Fiery Chorizo ​​Queso Fundido

Les Hot Pockets de Pretzel pourraient être les seules Hot Pockets valables pour quiconque ne les mange pas inconsciemment. Cette variété était, comme on pourrait le supposer, extrêmement grasse, et je ne suis pas certain que le chorizo ​​ne soit pas seulement des hot-dogs pulvérisés avec de la poudre de taco de marque de valeur, mais ce sont tous des attributs positifs dans l’univers Hot Pocket. C’est comme le piment Tex-Mex pour hot-dog, fourré dans un bâtonnet de bretzel. Si vous ne vous aimez pas, il y a beaucoup à aimer ici.

4. Bacon, oeuf et fromage de bois de pommier

C’est la seule variété de petit-déjeuner que j’ai testée, et c’était vraiment la seule que j’avais besoin d’essayer avant de comprendre ce que c’était. Écoutez, un petit-déjeuner Hot Pockets fait le travail, et si vous mangez un petit-déjeuner Hot Pockets, c’est vraiment tout ce que vous espérez, n’est-ce pas? Vous n’avez pas besoin d’avoir une sorte d’expérience révélatrice et transcendante comme vous l’espérez dans un brunch Hot Pocket. Tout ce que vous voulez, c’est manger rapidement quelque chose de familier et d’inoffensif, car vous n’êtes pas censé prendre des statines l’estomac vide. Cela a le goût d’œufs au micro-ondes, de bacon et de fromage. C’est bon. C’est tout ce qu’il faut: bien.

3. Jambon Hickory et Cheddar

Ham and Cheese est le OG Hot Pocket, introduit en 1980 quand ils s’appelaient encore Tastywiches. Sérieusement, qui n’est pas, à un certain niveau, sexuellement attiré par un sandwich au jambon chaud et au fromage? C’est un idéal de forme et une victoire facile. Ceci est une Hot Pocket qui ne me force pas à poser la moindre question, et je vous en suis reconnaissant.

2. Taco au boeuf

Beef Taco est un Hot Pocket réussi parce que nous, les Américains, avons une barre incroyablement basse pour les produits aromatisés au taco, et ça va. Bien que notre nation ait été bénie avec des tacos superlatifs fabriqués par des immigrants d’un océan à l’autre, il y a encore de la place pour tous les tacos et les articles adjacents aux tacos en Amérique: la perversion exquise de Taco Bell, le salut ivre d’un burrito de station-service, le des gouttes d’orange électrique de nacho cheez distribuées dans un snack-bar. Les Hot Pockets au Beef Taco sont, dès leur naissance, une course vers le bas, et c’est précisément cette qualité qui les place si près du sommet de ce classement.

1. Bretzel farci au jalapeno et au fromage

De tous les Hot Pockets que j’ai échantillonnés pour le journalisme, c’est celui que je me revois acheter. C’est bien! C’est un bretzel moelleux moelleux – encore plus moelleux que d’habitude grâce à une magie de micro-ondes astucieuse – rempli de fromage fondu et de jalapeños hachés. Ce pourrait être le seul produit fabriqué par Hot Pockets, et ce serait tout à fait correct. Cela pourrait être quelque chose à penser pour la R&D.

