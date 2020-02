J’ai regardé le jeu désastreux de Larian sur Baldur’s Gate 3 et c’était magnifique

Le problème avec le RNG est qu’il enfonce un bâton dans les rayons de votre vélo. Le nombre aléatoire n’a aucun remords. Les plans les mieux préparés de souris et d’hommes vont vite chier quand vous échouez et que cette victoire qui se sentait assurée entraîne en fait le massacre de tout votre parti. C’est une dure leçon, un bootstamp sur l’ego de l’aventurier.

Remerciez alors les dieux du meurtre, de la mort et de la tyrannie pour la sauvegarde rapide.

«Les sauvegardes sont brisées dans cette version, je dois donc le faire sans enregistrer», explique Swen Vincke, PDG de Larian Studios. Oups.

Baldur’s Gate 3: l’histoire

La ville de Baldur’s Gate est un havre de paix sur la côte de l’épée, une région déchirée par une guerre qui fait rage. Le culte de l’Absolu, dirigé par les écorcheurs de l’esprit, augmente, vous kidnappe et vous implante un têtard dans votre esprit – un parasite qui vous transformera en écorcheur de l’esprit en quelques jours.

Après avoir à peine échappé à la secte, le joueur doit former une coalition fragile avec d’autres subissant le même sort. Ce parasite dans votre esprit permet la communication télépathique, et ces pouvoirs augmenteront à mesure que vous vous dirigerez vers Baldur’s Gate et au-delà pour affronter les trois morts: les dieux du meurtre, de la tyrannie et de la mort.

Je me suis récemment assis à travers un playthrough de Baldur’s Gate 3 par Larian Studios à Paris. Nous avons regardé Swen jouer à travers son propre jeu pendant – selon mon enregistrement vocal, 2 heures et 41 minutes – et cela témoigne de ce qui s’est déroulé que, même assis dans un sous-sol froid sur des bancs en bois dur et sans lumière naturelle, nous sommes toujours profiter de la performance (parce que c’est ce que c’est) au moment où l’écran devient vide.

Baldur’s Gate 3 est Dungeons & Dragons de bout en bout. Son savoir, son apparence, ses règles, son atmosphère. Mais plus important encore, son sens de l’improvisation. Vous pouvez avoir toutes les règles, statistiques et tableaux d’un guide du maître de donjon, mais lorsque ces D20 échouent à vos chances de toucher à un pourcentage élevé, vous feriez mieux de penser vite ou d’en subir les conséquences.

«C’est une nouvelle construction. Nous voulions vous laisser jouer, mais ce n’était tout simplement pas prêt », explique Swen. C’est une honnêteté rafraîchissante dans le développement de jeux vidéo. Et donc nous regardons Swen s’échapper d’un Nautiloid écrasé (une sorte de vaisseau organique qui peut voyager à travers les dimensions) et fuit les écorcheurs de l’esprit redoutés. Son personnage, et ceux qu’il tentera bientôt de recruter dans son groupe, ont tous été infectés et doivent se rendre à Baldur’s Gate et au-delà dans cette quête de 100 heures.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Le personnage d’origine de Swen est un voleur de hauts elfes vampire – je vous ai dit que c’était du D&D pur – et il apprend rapidement qu’un parasite dans sa tête pourrait le tuer, mais cela lui donne aussi de la télépathie, afin qu’il puisse lire les souvenirs des autres personnages et voir à travers leurs yeux. Cette capacité est au cœur de la campagne et des personnages de Baldur’s Gate, bien que l’étendue de ces capacités ne soit évoquée que dans le début du gameplay que nous voyons.

GAMEPLAY VID

Mais le gros ajout à Baldur’s Gate 3 est le combat au tour par tour, et c’est ici que nous voyons le désastre incontrôlable du RNG – un jet de dé voyous qui jette les bases de toute planification stratégique. C’est hilarant et dévastateur à la fois. Voici comment rendre l’échec amusant.

Swen et son groupe de deux se préparent pour leur première bataille après le didacticiel (un didacticiel caché pour des raisons de spoiler) et ses premiers mouvements consistent à atteindre un terrain plus élevé. “Dungeons & Dragons est un jeu où vous recherchez un avantage et essayez de désavantager l’ennemi”, explique Swen. “Obtenir un terrain plus élevé se traduit par une meilleure chance de frapper.” Et donc avec une multitude de menus et de clics – effectués par quelqu’un qui a joué au jeu alors que nous ne le voyons que pour la première fois – les sorts, la vision sombre, les attaques sournoises et les armes spéciales semblent tous entrer en jeu . Il y a un plan, et ces ennemis de bas niveau sont sur le point de le ressentir dans leurs plaies béantes à la poitrine.

“Il est surpuissant et il a tendance à tuer des choses en une seule fois”, dit Swen avec une confiance nonchalante, alors qu’il jette un sort. Il y a de la graisse, une attaque poussée tout-puissant, un sort de bouclier, la lutte à travers un terrain difficile, des actions bonus, une chance de 90% de frapper, et puis … des jets ratés.

“Ce n’était pas aussi efficace que je l’espérais”, est l’euphémisme de Swen. Les deux membres de son parti sont morts avec un coup mortel. Une ligne morte: “Je vais redémarrer et essayer de ne plus mourir.”

C’est drôle et rafraîchissant pour plusieurs raisons. Dans un monde où chaque capture d’écran, vidéo b-roll et démo est transmise à la presse et aux influenceurs, le secteur des jeux a construit un mur paranoïaque autour d’elle. Vous ne devez pas voir les erreurs. Vous ne devez pas admettre de faiblesse. Vous ne pouvez pas ne pas connaître de réponse. Les démos en direct lors d’événements comme l’E3 ne sont jamais en direct. Ils fonctionnent sur du matériel PC caché, les plaisanteries sont étroitement scriptées et le gameplay de dix minutes que vous voyez est préenregistré. Cet homme fait semblant d’utiliser le contrôleur. C’est contre nature et ridicule, et pourtant nous l’acceptons tous. C’est le magicien d’Oz.

Mais voici Larian Studios non seulement nous montrant une construction shonky, mais jouant vraiment mal, avec son propre jeu descendant dans la mort farfelue. Non pas parce qu’ils sont mauvais à leur propre jeu, mais parce que le PDG a roulé des yeux de serpent. Le mode de triche réglerait cela, mais nous ne verrons pas la réalité se dérouler. C’est aussi naturel que de jouer à un jeu. L’échec est l’expérience la plus courante, et pourtant nous essayons de le cacher. Nous sommes gênés de le montrer. Mais cela vous arrivera. Cela nous arrive à tous. Embrasse le.

“Il y avait des points où je me disais,” qu’est-ce qu’il fait? “, Me dira plus tard l’écrivain principal Adam Smith. «Cela lui a pris deux fois plus de temps que nous pensions que ça allait prendre, et il y avait des points où il faisait des trucs que nous ne savions pas qu’il allait faire, et nous nous disions simplement, ‘comment ça va se casser? «Parce que c’est pré-alpha.

«Edouard [Imbert, combat designer] était assis derrière moi, et je viens d’entendre «merde» dans son souffle. Je me disais: «Ça va, Edouard. Ne t’inquiète pas. »Mais il a bousillé beaucoup de choses, et ce n’était pas tout. En partie, c’était juste qu’il jouait vraiment mal », admet Smith.

Plus tard, une fois que Swen a redémarré et éliminé les premiers ennemis, les tableaux sont à nouveau inversés. Dans ce qui équivaut à une sorte de combat de boss au début, le parti de Swen affronte des chances apparemment écrasantes. Il utilise tout ce qu’il a à son avantage – sorts, potions d’invisibilité, amulettes parler aux morts, tests de compétences réussis, oui – mais aussi des conversations antérieures qui ont imprégné la connaissance et la clarté de la situation. Il y a des araignées, des gobelins, des tieffelins et des hobgobelins à affronter, à travers un donjon à plusieurs niveaux. C’est presque écrasant et compte tenu de ce que nous avons déjà vu, les permutations émergentes sont inconnaissables et probablement mortelles. «Cela pourrait mal tourner», explique Swen. Nous sommes d’accord en silence.

Et pourtant, non seulement le parti sort triomphant, mais il est déconcerté par l’efficacité de sa victoire. En plaçant les membres du groupe dans des positions stratégiques en utilisant le mode tour par tour accessible à tout moment, le groupe se prépare à attaquer les ennemis avec des barils de fumée, du vin de feu, des flèches et la furtivité. Tous les jets ne réussissent pas même lorsqu’ils ont 95% de chances de réussir, mais lorsque le plus grand méchant est repoussé d’un rebord, la bataille tourne dramatiquement. Il devrait juste étourdir et infliger une petite quantité de dégâts, mais entraîne la mort de notre ennemi sur plusieurs étages. C’est fini avant de vraiment commencer. «Nous l’avons en fait tué – un morceau de gâteau», explique Swen. “Je peux vous assurer que la présentation d’aujourd’hui est très différente de la présentation d’hier et sera très différente de la présentation de demain.”

Il y a des acclamations. Nous sommes tous soulagés, rien de plus pour que l’équipe de développement maudisse tranquillement son propre patron.

Donc, tout ne vit pas et ne meurt pas sur le lancer de dés. Vous pouvez pousser le destin en votre faveur. Le RNG peut être influencé, et parfois de manière inattendue. Un instant, vous jetez désespérément vos bottes dans une vague tentative de provoquer une chaussure pleine de dégâts. La prochaine fois, vous vous tenez triomphant sur un cadavre enflammé. Ce sont les histoires que nous racontons. Les expériences en dehors de l’histoire qui vivent avec nous bien après la fin du jeu. Espérons que Baldur’s Gate 3 fournira des milliers de variantes à ces derniers, et vous aurez des histoires différentes pour le reste d’entre nous.

Baldur’s Gate 3 entrera en accès anticipé plus tard cette année, avec cinq compagnons initialement inclus.