J’ai tendance à lire beaucoup de livres d’art compte tenu de cette ligne de travail, et celui que je suis en train de creuser est le Complete Art Of Guild Wars, qui, comme le meilleur livre d’art de tous les temps, prend des tonnes de pièces de concept et de production de la série ‘histoire et les accompagne de commentaires du développeur.

Lire la suite…

.