J’ai trop de foutus oiseaux sur mon animal traversant l’île

Sur le Web, j’ai vu de nombreux villageois sympas et intéressants visiter et vivre sur diverses îles d’Animal Crossing: New Horizon. Crapauds! Ours! Calmars! Alligators! Et beaucoup plus. Mais je n’en reçois aucun. Au lieu de cela, mon île est principalement composée d’oiseaux et je commence à m’énerver.

Regardez, je ne déteste pas les oiseaux de mon île. Ils vont bien. Certains d’entre eux, comme Apollo, sont cool et semblent être de bonnes personnes. Mais ça commence à devenir ennuyeux que chaque fois qu’un nouveau villageois apparaisse, c’est un putain d’oiseau. Ma copine, qui joue beaucoup plus que moi, ne cesse de se demander ce que son île attire tant de foutus oiseaux?

À ce jour, le 18 avril, il s’agit de la population d’oiseaux actuelle sur notre île:

Jusqu’à présent, nous avons neuf personnes vivant sur notre île et cinq ce sont des oiseaux. Nous avons Apollo l’aigle, Flora le flamant rose, Egbert le poulet, Goose qui est aussi un poulet et Phoebe l’autruche.

Oie (à droite) et mon personnage. Capture d’écran: Nintendo

Plus de la moitié de notre île est constituée d’oiseaux. Que se passe-t-il?

Nous avons même eu un congé de résident de souris récemment, même s’ils n’étaient pas là depuis aussi longtemps que certains autres. Ca a du sens. Si vous étiez une petite et petite souris, voudriez-vous vivre sur une île d’oiseaux qui pourrait simplement décider de vous manger si les arbres fruitiers s’assèchent ou si les villageois humains arrêtent de visiter aussi souvent?

Nous pourrions techniquement les supprimer, il existe des moyens de le faire. Mais une partie de moi aime presque avoir une île d’oiseaux aussi étrange. J’ai l’impression que si nous continuons sur cette voie, nous aurons un jour tous les oiseaux vivant sur notre île. Même Tom Nook sera remplacé par un corbeau ou quelque chose.

Flora et mon personnage. Capture d’écran: Nintendo

Ma copine n’est pas une grande fan de tous les oiseaux. Elle les aime assez bien, mais chaque fois qu’une nouvelle arrive, elle soupire. Elle a finalement chargé le wiki Animal Crossing pour voir la liste complète des villageois et ce qu’elle manquait alors que nous continuons à avoir des oiseaux.

“Un tigre! Alligators? Oh, c’est quoi ce bordel! Je veux un tigre ou un gator vivant sur mon île! »

Alors maintenant, nous attendons notre prochain résident. Nous espérons que celui que nous aurons sera gentil et amusant, mais pas non plus un oiseau. Si nous obtenons un autre oiseau, je mettrai à jour ce message. Selon le nombre d’oiseaux supplémentaires que nous recevons, je pourrais continuer à mettre à jour ce message.

