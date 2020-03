J’aime les nouvelles saveurs ultra Monster Energy

À la fin de février, deux nouvelles saveurs Monster Energy Ultra ont été lancées dans la nature. Ils ont commencé à apparaître dans les stations-service, Walmarts et d’autres magasins à travers les États-Unis. Enfin, ils sont apparus dans mon état d’origine, le Kansas. Et je suis tellement content qu’ils soient arrivés.

Bien que je passe en revue beaucoup de sodas et de boissons énergisantes sur ce site Web ici, je ne les bois pas beaucoup en dehors du travail. Avec une grande et énorme exception. Les boissons Monster sans sucre sont comme le café du matin pour moi. Le week-end, j’en bois un chaque matin pendant que je travaille. Je l’ai fait depuis si longtemps maintenant que j’en ai besoin. Cela fait partie de mon rituel du matin. J’étais donc trop excité pour obtenir de nouvelles saveurs Ultra à ajouter à mes matins de week-end.

Et heureusement pour moi, ce sont de très bonnes boissons énergisantes.

J’adore la couleur rose. Actuellement, dans The Division 2, mon personnage principal est habillé en tenue rose. Il porte également une chemise à fleurs et un pantalon similaire et un chapeau de capitaine. Je l’appelle le capitaine. D’autres aussi, je suppose. C’est un mec cool.

Alors, quand j’ai vu ces deux nouvelles saveurs, Ultra Rosa et Ultra Fiesta, je suis devenu très heureux. C’est un sentiment étrange d’avoir après avoir vu des canettes de boissons énergisantes, je l’admets. Mais ils sont tellement beaux. Je veux dire, regarde cette boîte rose! C’est l’une des canettes de soda les plus belles que j’ai vues. Dans un monde où la merde comme Coke Energy est vendue dans des bidons laids, terribles et ennuyeux, Ultra Rosa est là pour nous rappeler à tous (et je veux dire à toutes les sociétés de soda) que vous pouvez faire mieux si vous essayez juste un peu plus fort!

Ultra Rosa (la rose)

La première saveur que j’ai essayée était, bien sûr, Ultra Rosa. Et j’ai été surpris par la saveur. Cela ressemblait beaucoup à la saveur Monster Energy Ultra Zero. Celui dans la boîte blanche. Mais, avec une nouvelle touche de fruité. Mais pas un fruit distinct. Honnêtement, il est difficile de mettre le doigt sur ce que ça goûte, mais j’aime beaucoup.

Selon la jolie canette, il semble s’agir de pamplemousse. Et je suppose que ça sonne bien? La boîte répertorie également les éléments qui ne sont pas Ultra Rosa. Ce n’est pas des fraises ou de la limonade rose, dit-il. C’est une façon étrange de faire la publicité de votre produit, mais c’est aussi exact. Ce nouveau monstre rose n’est rien de tout ça. C’est très bien cependant. Je vais l’ajouter à mes rotations Monster matinales.

Si vous aimez les boissons énergisantes qui contiennent cette boisson énergisante BITE, cette piqûre dans votre bouche mélangée à une saveur brillante qui persiste par la suite, Ultra Rosa est pour vous. Cependant, si vous préférez quelque chose de moins intense, vous voudrez peut-être essayer …

Ultra Fiesta (The Blue One)



… Ultra Fiesta. Désolé de vous avoir fait attendre pour arriver à la fin de ma dernière phrase. Quoi qu’il en soit, oui, si vous aimez les boissons énergisantes mais que vous n’aimez pas l’intensité de certaines d’entre elles, alors Ultra Fiesta pourrait être parfait pour vous!

Contrairement à Rosa, Fiesta a une saveur super distincte et facile à expliquer. Nous dans Mango Country, bébé. Cette nouvelle saveur sent, goûte et sonne comme des mangues. Il est rempli de jus de mangue. C’est comme si quelqu’un avait pris une mangue, ils ont pressé la mangue dans cette boîte, puis ont pris un marteau et ont claqué le reste de la mangue dans la boîte. Ouais, à travers ce petit trou au sommet de la boîte. Impressionnant!

Sérieusement, vous devez aimer ou aimer ou du moins ne pas détester les mangues pour profiter de Fiesta. Personnellement, j’adore les mangues. Amusant à dire et ils ont bon goût. Boire Fiesta m’a rappelé quand j’étais plus jeune et j’ai bu des bouteilles de jus de mangue Minute Maid. Actuellement, je bois beaucoup de smoothies aux fruits et je mets toujours beaucoup de mangue dans le mélangeur. Fiesta goûte comme ça. Il n’a pas une forte bouchée de boisson énergisante au début de votre gorgée et le goût persistant dans votre bouche est également atténué, eh bien, pour un monstre. Je préfère grandement Rosa, mais je boirai de nouveau Fiesta dans un avenir proche.

.