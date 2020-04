Jake ‘Jake’ Lyon décompose les récents changements de la Ligue Overwatch et COVID-19

L’Overwatch League a connu de nombreux changements au cours des premiers mois de 2020. Je me suis assis avec Jacob “JAKE” Lyon de l’équipe de talents pour avoir un aperçu des changements que la Ligue apporte pour s’adapter dans les moments difficiles.

Pour ceux qui ne le savent pas, Jake était un joueur de dégâts pour les Houston Outlaws. Son Junkrat n’a pas été égalé à un moment donné, amenant le héros non joué vers de nouveaux sommets avec un grand bruit. Depuis, il est passé aux matchs de casting de talents et donne à Monte une piste pour le lanceur de sorts le plus habillé de tous les temps. La Ligue Overwatch reviendra ce week-end après s’être adaptée pour faire face aux problèmes de COVID-19 et nous avons donc discuté de l’avenir de la Ligue.

Quelle a été votre expérience de joueur professionnel à lanceur de sorts?

Cela a été formidable, l’équipe talentueuse a fait un excellent travail pour m’intégrer et faciliter le changement. Sur le plan personnel, mes forces en tant que joueur m’ont aidé à passer assez confortablement au rôle. J’ai lancé la Coupe du monde au cours des deux dernières années, donc j’ai eu cette expérience côté talent, donc le changement n’était pas si gros. Le seul changement majeur est que le casting de la Ligue Overwatch sera un travail quotidien au lieu d’un événement unique. De plus, je peux travailler avec ZP encore une fois, ça a été incroyable.

Quelle a été votre relation avec les autres joueurs maintenant que vous faites partie de l’équipe de talents?

J’ai l’impression qu’il est encore plus important d’être amical avec les joueurs. Ce que je considère comme mon rôle dans l’équipe de diffusion, c’est de représenter le point de vue des joueurs et de rester familier avec l’ici et maintenant à mesure que les choses changent. Ces relations me permettent de rester connecté à ce niveau pour bien représenter les joueurs et leur donner plus de voix au sein de l’équipe de talents.

Comment l’annulation des événements Homestand vous a-t-elle affecté personnellement et votre vision de l’avenir d’Overwatch?

Sur le plan personnel, toute la situation du COVID-19 est assez folle, mais j’essaie d’en tirer le meilleur parti. Je vis dans une maison avec des amis, donc la quarantaine n’est pas aussi mauvaise que d’autres qui vivent potentiellement seuls. Ce serait beaucoup plus stressant et triste, mais pour nous, nous en profitons au maximum. Je suis impressionné par les mesures prises pour déplacer la diffusion en ligne et continuer les matchs, ainsi que le contenu à venir pour les fans.

Toute l’équipe se présente 🙏

Bravo à notre incroyable équipe de casters qui pilotera les micros ce week-end 📢

Assurez-vous de vous connecter sur https://t.co/tbTGBsbQac 📺 pic.twitter.com/XkE8rW6FAZ

– OverwatchLeague (@overwatchleague) 27 mars 2020

Qu’est-ce que vous et les autres talents avez fait pour vous adapter aux circonstances de la diffusion en ligne?

Je suis impressionné par les outils qui étaient en attente d’être mis au premier plan pour nous permettre de maintenir les émissions à une valeur de production élevée. Je ne pense pas que de nombreuses autres émissions vont pouvoir reproduire cette valeur de production, et toutes les personnes travaillant sur le back-office dans les coulisses de l’Overwatch League pour tout rassembler. L’équipe de talents n’a pas eu à faire grand-chose à part mettre en place un ensemble de production qui nous a été expédié.

Nous sommes toujours en mesure de faire la diffusion avec chaque personne jouant son rôle pour la Ligue, que ce soit en coulant ou en observant tout depuis nos propres maisons. C’est assez impressionnant de voir le travail d’équipe et la technologie s’unir pour faire en sorte que le contenu arrive et que la qualité de diffusion reste élevée.

Comment pensez-vous que les joueurs résistent aux changements et passent du jeu en direct et du voyage au jeu en ligne?

J’imagine que pour beaucoup de joueurs, ce n’est pas autant un changement de style de vie que d’autres expérimenteraient dans un autre emploi. En tant que professionnel, vous devez tellement pratiquer que vous passez autant de temps à la maison de toute façon. Le format des matchs en ligne est un retour dans le passé, car je suis sûr que la plupart des joueurs Overwatch professionnels ont concouru en ligne et connaissent les réalités de cette expérience. Ce n’est pas idéal mais c’est mieux que d’annuler la saison et de ne pas jouer du tout de matchs. Il doit être beaucoup plus difficile pour un joueur de sport traditionnel d’annuler des matchs en milieu de saison et de ne pas pouvoir jouer ou même s’entraîner à cause des risques. C’est une étrange doublure argentée pour les sports électroniques, car nous ne sommes pas aussi négativement touchés que certaines autres industries.

Bien que vous ne l’ayez pas lancé, que pensez-vous des matchs amicaux du dimanche que OWL a organisés la semaine dernière?

Cela semblait cool et c’était drôle. Je suis plus excité par les matchs sérieux avec deux équipes qui font de leur mieux mais avec des matchs amicaux, si une équipe fait de son mieux, elle montre juste sa main pour les matchs qui comptent. Personne n’a révélé de strats et certaines équipes ont mis leurs entraîneurs, mais c’était un événement communautaire amusant.

Il existe une nette disparité entre le nombre de matches joués par les équipes de la Conférence de l’Atlantique et les équipes de la Conférence du Pacifique. Quel effet pensez-vous que cela aura sur la Ligue et la préparation des équipes à l’avenir?

Je pense que les pools de héros seront l’égaliseur parce que si c’était la même stratégie encore et encore semaine après semaine et que certaines équipes ne jouaient pas, ce serait vraiment un gros problème. Étant donné que les pools de héros changent le jeu d’un point de vue stratégique, je pense que ce sera moins grave. Dans un sens, tout le monde joue son premier match sur ce pool de héros. Même si les équipes ont joué sur le pool de héros de la semaine dernière, cela ne fait pas beaucoup de différence, en particulier pour les équipes chinoises qui n’ont pas encore joué. D’un autre côté, je suis sûr que ces joueurs sont prêts à partir et excités de pouvoir enfin rejouer car ils s’attendaient à ce que leur saison commence beaucoup plus tôt.

Ce week-end, OWL revient enfin en entier, quelles sont les choses que vous espérez pour ce week-end?

Je suis simplement ravi que les gens voient l’émission que nous avons concoctée. Tout s’est réuni grâce à des efforts individuels et certaines personnes se mobilisent pour diffuser une émission de qualité malgré le fait qu’elle provienne de tout le monde. Même avec la quarantaine et toutes les limitations qui en découlent, je suis enthousiasmé par la technologie et l’expérience qu’elle offrira aux fans, et je suis curieux de savoir ce qu’ils pensent du produit final. Ça va être assez sympa. Pendant ce temps, il est encore plus important que nous fournissions le divertissement sur lequel les gens comptent pour se distraire de tout ce qui se passe dans le monde.

Oh comme vous nous avez manqué, le Top 5 😍 # OWL2020 est de retour et Battle Mercy aussi 👊👼 pic.twitter.com/T6gnWbdqSr

– OverwatchLeague (@overwatchleague) 30 mars 2020

La Ligue Overwatch a passé un mois complet sans matches, et le rêve des événements à domicile a disparu par la fenêtre dès que le COVID-19 a commencé à se propager comme une traînée de poudre. À en juger par les sons, la Overwatch League a fait un double effort pour rendre les matchs possibles dans un moment d’incertitude pour moi. Ce week-end accueillera 16 matchs, huit chaque jour, offrant aux fans deux journées complètes de jeu professionnel. Il sera intéressant de voir comment les changements se déroulent et compte tenu de la disposition pleine d’espoir de Jake, je suis sûr que nous sommes prêts à nous régaler.