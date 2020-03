James Bond arrive sur Amazon le mois prochain pour que vous puissiez les voir et les marathon

Amazon Prime ajoute tous les films Bond classiques à sa bibliothèque en avril. C’est maintenant le moment idéal pour un marathon de cinéma, avec tout annulé et forcé de rester à l’intérieur à tout moment. Si vous n’avez jamais vu les anciens films de Bond, cela vaut vraiment la peine de voir au moins certains de ces titres juste pour dire que vous en avez, comme regarder The Godfather ou Citizen Kane.

Dans le cas où vous êtes nouveau dans la franchise, il y a une énorme quantité de matériel pour commencer à vous frayer un chemin, bien que les films de Daniel Craig ne soient pas inclus – ce sont tous les Bond de 1962 à 2002.

Voici une liste complète de tous les films Bond ajoutés:

Dr. No (1962) From Russia with Love (1963) Goldfinger (1964) Thunderball (1965) You Only Live Twice (1967) On Her Majesty’s Secret Service (1969) Diamonds Are Forever (1971) Live and Let Die (1973) The L’homme au pistolet d’or (1974) L’espion qui m’aimait (1977) Moonraker (1979) Pour tes yeux seulement (1981) Octopussy (1983) Jamais plus jamais (1983) A View to a Kill (1985) The Living Daylights ( 1987) Licence to Kill (1989) GoldenEye (1995) Tomorrow Never Dies (1997) Le monde ne suffit pas (1999) Die Another Day (2002)

Ces titres sont tous disponibles pour diffuser en 4K Ultra HD. Que vous choisissiez de les regarder dans un ordre séquentiel ou que vous choisissiez simplement les meilleurs, c’est à vous.

Bien que certains films soient assez misogynes de nos jours, l’écriture et le jeu sont toujours d’actualité. Découvrez ces classiques le 1er avril sur Amazon Prime.

Les membres d’Amazon Prime peuvent également réclamer cinq jeux gratuits ce mois-ci.

