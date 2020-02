James Gunn choisit le script de The Suicide Squad comme son préféré

L’un des cinéastes les plus aimés du Univers cinématographique Marvel apportera ses talents à DC l’année prochaine, diriger le redémarrage / suite de Suicide Squad. James gunn dirigera et écrit The Suicide Squad, qui fera ses débuts en 2021, et l’anticipation des fans est presque palpable. C’est une grande propriété avec un esprit créatif fantastique derrière, avec un casting composé de grands acteurs, donc évidemment tout le monde est très excité par son potentiel. Parmi ceux excités par The Suicide Squad, il y a son propre réalisateur, qui déclare que c’est son scénario préféré de tout autre film sur lequel il a travaillé.

Voyant comment c’est Gunn a écrit trois films de Gardiens de la Galaxie et un grand nombre de projets d’horreur populaires, c’est donc certainement une déclaration forte. En dépit d’avoir livré de grands scripts au fil des ans, le cinéaste a mis toute sa foi en The Suicide Squad, Le classer comme numéro un.

Lors d’une session de questions et réponses Instagram, Gunn Un fan lui a demandé quel était le meilleur scénario sur lequel il avait travaillé jusqu’à présent. Bien qu’il aime tous les films qu’il a réalisés de manière équitable, le scénario de The Suicide Squad se démarque des autres:

«Mes scripts préférés? J’adore tous les films que j’ai réalisés, mais je pense que celui que j’aime le plus est The Suicide Squad. »

Bien que de nombreux autres fans anticipent également Gardiens de la Galaxie Vol.3, Gunn Il a dit qu’il n’y travaillerait pas avant d’avoir fini The Suicide Squad, qui s’est révélé être réservé à un public adulte.

Source: James gunn

