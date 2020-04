James Rodríguez et David Ospina joueront à Free Fire pour une bonne cause

Éditeur: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord

Dans très peu de temps, la Journée des enfants sera célébrée. Malheureusement, les mesures actuelles de lutte contre le coronavirus (COVID-19) ne permettront pas de le célébrer comme beaucoup le souhaiteraient. La bonne nouvelle pour Free Fire et les joueurs de football est que 2 célébrités du sport s’affronteront dans le jeu pour que les enfants s’amusent tout en aidant un organisme de bienfaisance.

Aujourd’hui, Garena a annoncé que le jeudi 30 avril prochain, pour célébrer la Journée des enfants, il avait préparé une surprise: une transmission avec la star du Real Madrid James Rodríguez et le gardien de but David Ospina.

Ces 2 joueurs professionnels s’affronteront dans un match en équipe avec 6 streamers reconnus du titre Garena. Los Zens, Blazze et Flor Tamayo seront dans l’équipe de James Rodríguez, tandis que Juanma Manco, Kurko et Andrés Gamer seront dans l’équipe de David Ospina.

Les athlètes joueront à Free Fire pour une bonne cause

Mieux encore, les deux équipes gagneront un prix en argent qui sera remis à une fondation qui défend les droits des enfants et qui sera sélectionnée par les footballeurs.

Garena n’a pas partagé l’heure à laquelle la réunion aura lieu, mais a invité à connaître leurs réseaux sociaux. Cela dit, nous vous invitons à consulter le compte officiel du jeu sur Twitter ou le portail Booyah.

Quelle équipe va gagner?

Que pensez-vous de l’initiative de Garena? Quelle équipe aimeriez-vous gagner? Êtes-vous satisfait de ce cadeau pour la fête des enfants? Dites-le nous dans les commentaires.

Vous pouvez également célébrer cette journée en précommandant le Shadow of the Creed Elite Pass, qui est maintenant disponible pour le mettre de côté. Si vous le faites, vous obtiendrez des objets bonus, ainsi que de nombreux contenus inspirés de la mythologie orientale et des dragons.

Puisque nous parlons de la Colombie, nous vous disons que c’est le premier pays qui a déjà défini son champion dans le tournoi Reyes Free Fire. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette série de championnats hebdomadaires, nous vous invitons à consulter cette page.

Free Fire est disponible sur mobile. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant cette page.

