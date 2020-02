La société de jeux vidéo Atlus a interrogé ses fans japonais pour savoir quels titres ils aimeraient le plus voir revitalisés sur la plate-forme Nintendo Switch. Il semble que la société fasse tout son possible en ce qui concerne le commutateur, ce qui est logique compte tenu de sa plate-forme de loin la plus vendue au Japon selon les tableaux de ventes hebdomadaires de Famitsu publiés un mercredi. Vous pouvez trouver le tweet ci-dessous.

Via

Comme ça:

J’aime le chargement …

en relation