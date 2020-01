Japon: Dernières critiques de Famitsu | My Nintendo News

La dernière édition du célèbre magazine de jeux japonais Famitsu est maintenant avec des abonnés et contient des critiques de grands noms. Les critiques incluent Dragon Ball Z: Kakarot et Yakuza: Like a Dragon. Ce dernier titre est le jeu vidéo ayant le score le plus élevé cette semaine. Voici les critiques présentées dans le dernier numéro:

Dragon Ball Z: Kakarot (PS4, Xbox One) – 9/8/9/8 [34/40]Hexagroove (Switch) – 6/7/7/7 [27/40]Kandagawa Jet Girls (PS4) – 8/8/8/7 [31/40]Romance des Trois Royaumes XIV (PS4) – 8/8/9/9 [34/40]Pierres sacrées (Switch) – 6/8/7/6 [27/40]Sir Eatsalot (Switch) – 6/7/7/7 [27/40]Sniper Elite III Ultimate Edition (Switch) – 8/8/8/7 [31/40]Untitled Goose Game (PS4, Xbox One, Switch) – 9/8/9/7 [33/40]Yakuza: Comme un dragon (PS4) – 9/9/10/10 [38/40]Zombie Driver Immortal Edition (Switch) – 8/7/9/6 [30/40]

Source / Via

Comme ça:

J’aime chargement…

en relation