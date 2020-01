Japon: les derniers graphiques de Famitsu montrent la domination de Nintendo

Nous avons maintenant les ventes de jeux vidéo Famitsu les plus récentes directement du Japon et cela a été une autre semaine stellaire pour Nintendo. La société basée à Kyoto a actuellement l’ensemble des dix premiers sur le verrouillage, Pokemon Sword et Pokemon Shield poursuivant leur règne en haut des charts. Voici le logiciel et le matériel les plus vendus au Japon à l’heure actuelle.

Ventes de logiciels (suivi des ventes à vie)

[NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 15/11/19) – 268,620 (3,256,754)[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 66 295 (2 725 304)[NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 31/10/19) – 64 073 (570 071)[NSW] Minecraft: édition Nintendo Switch (version groupée incluse) (Microsoft, 21/06/18) – 62 808 (1 208 747)[NSW] Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 57 403 (3 510 455)[NSW] Entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch (Nintendo, 27/12/19) – 57,212 (91,908)[NSW] Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (Sega, 11/01/19) – 53,379 (248,507)[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 51 930 (547 569)[NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 47 463 (1 311 173)[NSW] Tsuri Spirits Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 25/07/19) – 35,938 (372,933)

Ventes de matériel (suivi des ventes à vie)

Switch – 252,776 (10,590,824) Switch Lite – 148,352 (1,193,735) PlayStation 4 Pro – 33,771 (1,428,741) PlayStation 4 – 31,832 (7,385,105) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) – 4,791 (1,694,913) Nouveau 3DS LL – 182 (5,886,097) Xbox One X – 160 (18 802) Xbox One S – 85 (92 689)

Source / Via

Comme ça:

J’aime chargement…

en relation