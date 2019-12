Japon: les fans de Nintendo dévoilent leurs meilleurs jeux de 2019

Les joueurs japonais se sont rassemblés et ont résumé leurs jeux vidéo préférés sur les plates-formes Nintendo en 2019 à Nintendo qui a produit une impressionnante liste des dix premiers avec Fire Emblem Three Houses en tête. Tous les jeux mentionnés valent tous la peine d'être joués, donc si vous cherchez votre prochain nouvel achat Switch, ne cherchez pas plus loin que cette liste.

Fire Emblem: Three Houses (Nintendo) Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (Square-Enix) Dragon Quest Builders 2 (Square-Enix) Okami (Capcom) Cuphead (StudioMDHR) Pokémon Shield (Pokémon) Pokémon Sword (Pokémon) Rune Factory 4 Special (Marvelous) Yoshi's Crafted World (Nintendo) UNDERTALE (Hachinyon)

