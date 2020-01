Japon: Nintendo annonce qu’elle ne desservira plus la Wii d’origine

La Wii a été un succès phénoménal qui a pris pied dans le courant dominant et a été un grand retour pour la société basée à Kyoto après le bien-aimé GameCube. Nintendo a annoncé aujourd’hui au Japon qu’elle ne desservira plus la Wii d’origine lancée en 2006. L’avis publié par Nintendo indique qu’il s’agit du modèle RVL-001 (toutes les variations de couleurs). La raison de ce déménagement est que l’entreprise ne produit plus les pièces nécessaires à une réparation. Nintendo n’a pas encore mentionné l’ouest.

