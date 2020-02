Japon: Nintendo retarde les précommandes de l’ensemble de commutateurs de croisement d’animaux, en raison du ralentissement de la production du coronavirus Wuhan

Plus tôt cette année, Nintendo avait révélé un magnifique nouveau pack Switch basé sur Animal Crossing: New Horizons. À l’origine, l’ensemble devait être pré-commandé au Japon ce week-end – mais il semble que ce ne sera plus le cas maintenant.

Suite à sa déclaration officielle selon laquelle l’épidémie de coronavirus de Wuhan retarderait la production de matériel Switch, la société a également confirmé que ce retard affecterait également le package Animal Crossing: New Horizons Switch. En tant que tel, la société n’ouvrira pas de précommandes au Japon le 8 février 2020 comme initialement prévu – en modifiant simplement la date comme «Être déterminé«.

Voici une traduction approximative ci-dessous:

«Merci pour votre patronage de nos produits.

L’épidémie actuelle de la nouvelle infection à coronavirus devrait avoir un impact inévitable sur les expéditions du «Nintendo Switch Animal Crossing Set», qui est produit en Chine pour le marché intérieur japonais.

Nous sommes désolés de vous informer immédiatement après l’annonce du début des précommandes, mais nous reporterons la date de début de précommande du «Nintendo Switch Animal Crossing Forest set» et de l’étui de transport.

Date de début de précommande: 8 février 2020 → À déterminer

* La date de début de précommande du jeu et de la version numérique ne changera pas à partir du 8 février.

* La date de sortie du jeu n’a pas été modifiée pour le moment.

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée à nos clients. Nous vous informerons de la nouvelle date de début de précommande. »

Heureusement, cette situation ne retardera pas le jeu lui-même. Nous ferons rapport au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage à l’avenir.

