Japon: Nintendo Switch vend 67K cette semaine et Yakuza reste n ° 1 | My Nintendo News

Les dernières cartes matérielles et logicielles des jeux vidéo sont maintenant en provenance du Japon grâce à l’équipe de Famitsu. La semaine a été lente pour le matériel, les ventes de Nintendo Switch passant de 96K la semaine dernière à 67K cette semaine et Ring Fit Adventure manquant de peu de revendiquer la place de n ° 1 cette semaine. Voici les logiciels et matériels les plus vendus au Japon:

Ventes de logiciels (suivi des ventes à vie)

[PS4] Yakuza: Like a Dragon (Sega, 17/01/20) – 39 719 (196 712)[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 39,217 (622,646)[NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 15/11/19) – 37,950 (335,308)[PS4] Dragon Ball Z: Kakarot (Bandai Namco, 17/01/20) – 25,669 (115,206)[NSW] Entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch (Nintendo, 27/12/19) – 12 875 (120 573)[NSW] Minecraft: édition Nintendo Switch (version groupée incluse) (Microsoft, 21/06/18) – 10 827 (1 233 493)[NSW] Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 9,927 (3,532,729)[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 9 008 (2 746 682)[NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 31/10/19) – 6 065 (584 812)[NSW] Splatoon 2 (version bundle incluse) (Nintendo, 21/07/17) – 5,915 (3,301,208)

Ventes de matériel (suivi des ventes à vie)

Switch – 45,720 (10,699,464) Switch Lite – 22,267 (1,248,540) PlayStation 4 – 4,121 (7,393,404) PlayStation 4 Pro – 2,209 (1,433,097) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) – 660 (1,696,265) Nouveau 3DS LL – 58 (5,886,229) Xbox One S – 32 (92 754) Xbox One X – 26 (18 869)

