Le designer respecté de jeux vidéo Shigeru Miyamoto a été honoré et est maintenant reconnu comme l'un des quatre citoyens honoraires de la ville de Nantan, dans la préfecture de Kyoto. M. Miyamoto est bien connu pour avoir créé certains des plus grands personnages et jeux de jeux vidéo, donc c'est génial de voir son travail reconnu au-delà des cercles de jeu habituels.

