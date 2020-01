Japon: voici les derniers scores de la revue Famitsu | My Nintendo News

La dernière édition du célèbre magazine japonais de jeux vidéo Famitsu est désormais accessible aux abonnés. L’édition de cette semaine de Weekly Famitsu contient six critiques et la plus appréciée est la Granblue Fantasy Versus tant attendue d’Arc System Works qui obtient un excellent 34/40. Consultez les six avis de Weekly Famitsu ci-dessous:

Granblue Fantasy Versus 9-8-8-9 = 34 / 40WRC 8: 8-8-7-8 = 31 / 40ToeJam & Earl 7-7-7-8 = 29/40 Arc valthirien 7-7-7-8 – 29 / 40198X 7-6-8-8 = 29 / 40SeekHearts: All-7 = 28/40

