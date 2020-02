Japon: voici les derniers scores de la revue Famitsu | My Nintendo News

Une nouvelle édition de Famitsu, un magazine japonais de jeux vidéo, a été publiée. Il y a un grand total de 9 jeux qui ont été examinés cette semaine, y compris Hatsune Miku Project Diva Mega39, un titre Nintendo Switch. Le prochain titre de Miku a obtenu 32 sur 40, mais le score de To The Moon de 33 est le plus élevé du peloton. N’hésitez pas à consulter la liste ci-dessous de tous les résultats de l’examen Famitsu de cette semaine.

Vers la lune 9-8-8-8 = 33/40

Hatsune Miku PD Mega39s: All-8 = 32/40

Death end re; quête 2: All-8 = 32/40

Kunai: All-8 = 32/40

Degrés de séparation 8-8-8-7 = 31/40

Shogi en temps réel 7-8-7-8 = 30/40

Reliure livre: All-7 = 28/40

Jewel Wars 6-7-8-6 = 27/40

Juggernauts 6-7-7-7 = 27/40

La source

Comme ça:

J’aime le chargement …

en relation