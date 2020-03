Jason Momoa pourrait être Kratos dans le film God of War

Les films inspirés des jeux vidéo ont toujours eu une mauvaise réputation; Cependant, les productions récentes semblent indiquer qu’il existe un bon moyen de faire passer la propriété intellectuelle de l’industrie du divertissement électronique au celluloïd. L’un des films qui exciterait les fans de jeux vidéo et en particulier de PlayStation est une action en direct de God of War. Eh bien, il y a des raisons de s’énerver, car cela pourrait se réaliser et il est même question de l’acteur possible qui jouerait Kratos.

Comme le souligne Tomatazos, des informations circulent sur Internet qui indiquent que Jason Momoa pourrait être en charge de donner vie à Kratos dans un film God of War, selon un document officiel qui est tombé entre les mains de We Got This Covered.

Selon le site, Universal souhaite apporter la franchise God of War dans le monde du cinéma et apparemment dans le format de l’action en direct, car il est détaillé qu’il veut que l’acteur Jason Momoa (Aquaman) soit celui qui donne vie à Kratos. , le protagoniste de la série. On ne sait pas si le studio a officiellement approché Momoa, mais We Got This Covered indique qu’il y a au moins un intérêt pour lui, selon un document de production.

Y aura-t-il un film God of War?

Il va sans dire que l’idée semble intéressante, étant donné qu’il s’agit d’une franchise très importante dans les jeux vidéo. De plus, Jason Momoa, qui a joué Kahl Drogo dans Game of Thrones et plus tard Aquaman dans l’univers cinématographique de DC et Warner Bros, est l’un des rares acteurs qui s’intègre très bien dans le rôle de l’emblématique guerrier spartiate, car il a une certaine similitude. non seulement sur son corps costaud, mais aussi sur son visage. Pour améliorer la scène, nous vous rappelons que l’acteur a un jour déclaré qu’il aimerait être Kratos dans un éventuel film.

Nous vous laissons une image que BossLogic a conçue en collaboration avec Comic Book, qui a lié l’acteur de renom à Kratos.

Jason Momoa comme Kratos (via BossLogic)

La PlayStation souhaite introduire son IP dans le monde du cinéma

D’autre part, nous vous rappelons que Sony et PlayStation ont déjà montré leurs premiers efforts pour adapter leurs franchises au cinéma. Nous disons cela parce que la création de PlayStation Productions a été révélée, dont les premiers projets sont une série télévisée Twisted Metal, un autre de The Last of Us et le film Uncharted. Cela dit, il ne serait pas inhabituel qu’il y ait également une production liée à God of War.

Cependant, il n’y a aucune information officielle. Cependant, vous devez savoir que la source qui a divulgué ces informations est la même que celle qui prévoyait que Han reviendrait à Fast and Furious, et que Jake Johnson apparaîtrait dans Jurassic World, ce qui a été confirmé plus tard.

Que pensez-vous de tout cela? Aimeriez-vous voir un film God of War en direct? Pensez-vous que Jason Momoa est celui qui joue Kratos? Dites-le nous dans les commentaires.

En 2018, une publication a émergé dans laquelle il a assuré qu’il y aurait une production Netflix axée sur God of War dans laquelle, curieusement, Jason Momoa serait également celui choisi pour donner vie au caractère emblématique de la franchise, mais au final, cela s’est avéré faux. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à God of War en consultant cette page. Nous vous invitons à en savoir plus sur le monde du cinéma à Tomatazos.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.