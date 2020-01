Je n’aime pas vraiment Modern Warfare, mais c’est en quelque sorte le seul jeu auquel j’ai joué

Mes sentiments compliqués à propos de Modern Warfare, ou comment j’ai passé les vacances à jouer à un jeu Call of Duty que je n’aime même pas.

Mon avis professionnel sur Call of Duty: Modern Warfare est bien documenté. J’ai passé en revue la partie multijoueur et j’ai senti que c’était un mélange collant d’inspirations de conception authentiques et tactiques embourbées par les attentes de la marque. Habituellement, ce serait la fin de l’histoire.

Mis à part les exigences en matière de révision, un jeu qui m’a laissé aussi frustré que Modern Warfare aurait été ignoré au fur et à mesure de ma progression. Cela ne veut pas dire que je n’aime pas les jeux imparfaits; J’ai joué à PUBG plus quand c’était un jeu saccadé et cassé que lorsqu’il était sorti de Early Access. Beaucoup de jeux individuels et de séries que j’aime sont pleins de problèmes, mais ils restent néanmoins les favoris. Qu’il s’agisse de mécanique innovante, de conception révolutionnaire, d’une histoire qui m’a marqué – quelque chose me rend généralement accro.

Il y avait des choses que j’aimais dans Modern Warfare, mais pas assez pour me garder. J’ai donc arrêté de jouer – pendant un certain temps.

Dans les jours qui ont précédé les vacances et pendant la pause, j’ai surtout joué à Modern Warfare. Je suis maintenant à moins de dix niveaux de terminer le Battle Pass. J’ai terminé chaque mission dans le mode coop hilarante. J’ai presque atteint mon rang saisonnier et j’ai même dépensé de l’argent pour des articles cosmétiques dans le magasin. Je suis, en tant de mots, un joueur engagé de Call of Duty. Cette révélation m’a laissé aussi surpris que vous lisez probablement ceci, alors laissez-moi vous expliquer.

Mon temps avec Modern Warfare a tous été une tentative pour tirer le maximum de moments amusants d’une expérience fondamentalement imparfaite. La chose qui m’a fait revenir est sans aucun doute le jeu de tir et la capacité de creuser profondément et de créer des chargements personnalisés à partir des différentes pièces d’armes proposées.

C’est devenu le jeu pour moi. J’ai passé des heures à mettre à niveau différentes armes pour créer des variantes personnalisées basées sur des idées stupides et un désir de recréer des armes à partir de films et d’autres jeux. Si c’était faisable, je l’ai probablement essayé, même si je savais qu’aucun d’entre eux n’était compétitif contre leurs homologues de cette classe. Cela n’avait pas d’importance. Je m’amusais à jouer à mon petit mini-jeu de pistolet Lego alors que j’essayais d’ignorer le reste de ce qui me frustrait à propos de Modern Warfare.

Mais dans le jeu impitoyable du multijoueur de Modern Warfare, vous ne pouviez souffrir avec des expériences hors méta que si longtemps avant de vous aggraver. J’ai donc décidé de passer à Spec Ops.

Bien sûr, je savais que les ennemis qui se reproduisaient à l’infini, les objectifs brisés, le Juggernaut et le spam explosif rendraient difficile de s’amuser là-bas, mais j’étais tellement déterminé à briser ce mode que c’est devenu un défi pour lui-même. Comment puis-je effacer ces missions hilarantes sans avoir recours à des problèmes flagrants? Et c’est ce que j’ai fait. Chacun d’eux, y compris les ajouts post-lancement.

En fait, je suis devenu si familier avec deux d’entre eux que j’ai sherpa d’autres âmes perdues à travers eux. Tant que tout le monde suivrait toutes mes instructions, choisirait les armes et les munitions exactes que j’ai spécifiées, nous triompherions et je serais plus tard submergé de gratitude quand ils verront enfin cette icône verte clignotante à côté de l’opérateur, ils avaient abandonné tout espoir de déverrouillage.

Il y a cette sensation indéniable que vous ressentez lorsque vous surmontez des cotes si élevées contre vous. Spec Ops, pour ses innombrables problèmes, s’est avéré être une ferme XP décente et un bon puits de temps. Ces deux éléments sont essentiels pour grimper à travers les niveaux du Battle Pass et grimper à travers les maudits niveaux que j’ai. Lorsque cette aventure a commencé, j’ai rejeté l’idée d’acheter le pass, optant plutôt pour gagner le contenu gratuit et passer à autre chose.

Je savais que je n’atteindrais pas le niveau 100 d’ici février. Ce que je voulais – les deux nouvelles armes – était également relativement réalisable aux niveaux 15 et 31, donc je n’étais guère incité à progresser au-delà. Mais tout le temps passé à transporter les espoirs de Spec Ops à travers le lac des modes de jeu brisés, et mes propres aventures en multijoueur m’ont amené quelque part dans les années 50. C’est à ce moment que j’ai décidé, putain, je reçois le pack de 24 $ qui vient avec 20 sauts de niveau.

J’avais laissé de l’argent sur mon compte Battlenet (probablement destiné à Destiny Silver), donc je n’ai vraiment payé que 5 $. Et donc je l’ai fait, grimpant instantanément au niveau 70-quelque chose. Quelques sessions de plus et un week-end de progression à deux niveaux m’ont poussé dans les années 90, où je suis actuellement. Il reste un peu plus d’un mois sur cette passe; beaucoup de temps pour effacer les niveaux restants.

Je n’ai jamais terminé un seul Battle Pass dans un jeu auquel j’ai joué. L’engagement de temps est tel que je n’aurais à jouer qu’à ce jeu si je veux me tenir à proximité d’une réelle chance d’obtenir même 50% du chemin. Pour ma première passe complète dans un jeu Call of Duty, et celui que je n’aime pas vraiment, c’était certainement une révélation.

Modern Warfare a également été le premier jeu à me casser quand il s’agit de dépenser de l’argent pour des tatas en jeu. J’ai laissé tomber environ 5 $ à l’occasion pour lancer les dés dans Overwatch ou Apex Legends, mais je me suis toujours moqué de l’idée de 20 $ + skins de personnage et de ces objets communs dans les magasins de jeux d’aujourd’hui. Pourquoi devrais-je dépenser autant pour un modèle 3D en jeu que je ne verrai même pas la plupart du temps, alors que je pourrais acheter un tout nouveau jeu pour jouer? Cette justification était généralement suffisante pour freiner toute interruption momentanée du jugement qui me ferait appuyer sur la gâchette.

Comme je l’ai maintenant réalisé, cet argument de valeur n’a jamais été suffisamment fort pour dissuader, c’était simplement qu’aucun jeu ne savait encore comment m’atteindre. Modern Warfare, à mon grand choc, c’était ça.

Infinity Ward a déchiffré mon code cérébral. Le magasin Modern Warfare propose vos skins d’opérateur (personnage) typiques pour environ 20 $ et divers autres articles à des prix moins chers, mais souvent trop chers. Mais ce qui m’a attiré, ce sont les putains de plans d’armes. Dans Modern Warfare, un plan est essentiellement une configuration d’arme. Choisissez un viseur, un baril, un stock, un sous-canon et ainsi de suite, enregistrez la construction et vous avez un plan.

En raison du grand nombre d’options à votre disposition pour une arme donnée, il est normal de créer plusieurs plans pour la même arme, chacun orienté vers un style de jeu défini. Tout cela est bien beau, mais ce sur quoi je ne comptais pas, c’était des composants sur mesure en vente dans le cadre de plans uniques créés. Fonctionnellement, les plans d’armes dans le magasin sont composés exactement des mêmes parties auxquelles vous avez accès en jeu. Ils sont tout aussi efficaces, mais ce sont des conceptions entièrement nouvelles!

Deux ou trois de ces composants personnalisés sont suffisants pour changer considérablement l’apparence d’une arme, et tout à coup, vous vous retrouvez avec ce qui ressemble à une nouvelle arme. C’est une étape au-dessus des peaux de fusil habituelles; ce sont essentiellement de nouveaux modèles 3D qui chatouillent les fantasmes des armes à feu. Le système est également équitable, car ces armes ne modifient pas les statistiques, vous pouvez donc vous sentir bien dans votre achat.

Compte tenu de ma profondeur dans cette partie du jeu, il ne m’a pas fallu beaucoup pour acheter mon premier plan, et quelques autres depuis. Je suis donc ici avec un jeu que je n’aime pas particulièrement, que je trouve difficile à recommander, ce qui m’a obligé à passer environ 40 heures à y jouer. Tout cela pour que je puisse jouer avec le pistolet Lego.