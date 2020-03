“Je n’avais jamais fait de jeu PC!” Alexander Winn apporte TerraGenesis du mobile au

Lorsque GDC a été reporté ce mois-ci, nous avons malheureusement perdu la chance d’entendre certains de nos créateurs de jeux préférés. Les créateurs indépendants Edgeworks devaient présenter un exposé sur le réalisme et la précision de la conception de jeux, mais à la place, nous avons pu Skype avec le co-fondateur et développeur principal Alexander Winn pour discuter de son jeu et de son thème.

Lancé sur mobile en 2017, TerraGenesis a frappé PC pour la première fois cette année. Dès le début, c’était un chéri de ceux qui aiment une pincée d’authenticité dans leur bouillon de jeu vidéo, car il utilise de vraies données de la NASA dans sa conception de notre système solaire. Après que son édition mobile ait remporté de nombreuses distinctions, notamment en remportant le Very Big Indie Pitch, des choses stellaires sont attendues de son édition Steam. Winn nous a expliqué pourquoi des faits sont nécessaires dans la fiction:

Pouvez-vous nous donner un avant-goût et nous dire ce que nous avons manqué chez GDC?

Sûr. L’une des choses qui a été vraiment intéressante à propos de TerraGenesis est que le jeu est basé très fortement sur la vraie science. Nous utilisons de vraies cartes de la NASA pour toutes les différentes planètes du jeu. Nous utilisons de vraies statistiques planétaires. Et je retrace cela dans d’autres jeux. De toute évidence, Kerbal Space Program tire une grande partie de son attrait du fait qu’il est basé sur la vraie science. Et même des choses comme Assassin’s Creed. Évidemment, vous pouvez jouer à un jeu Assassin’s Creed juste être là pour les combats. Mais beaucoup de joueurs aiment Assassin’s Creed parce qu’ils veulent visiter la France révolutionnaire ou l’Italie de la Renaissance.

Finalement, nous avons décidé de livrer la version mobile sans trop de changements

Le discours que j’allais donner à GDC portait sur cette idée d’utiliser la précision et le réalisme pour attirer de nouveaux publics. Si vous lancez un nouveau jeu Halo, vous obtiendrez tous les joueurs Halo. Mais si vous lancez un nouveau jeu Assassin’s Creed, vous pouvez réellement attirer de nouveaux publics, car ils s’intéressent à la Grèce antique. Ce pourrait être leur tout premier jeu vidéo. Nous avons un grand nombre de joueurs de TerraGenesis qui n’ont jamais joué à un autre jeu, mais ils aiment l’espace. Donc, ça allait être mon discours – comment les développeurs indépendants peuvent en tirer parti pour trouver de nouveaux publics en intégrant en détail et réalisme dans leur jeu.

C’est dommage que nous n’ayons pas pu en entendre parler en personne. Pensez-vous que l’industrie des jeux a été confrontée à de nombreux défis liés à la situation des coronavirus? Est-ce que tout le monde va jouer plus de jeux parce qu’il est coincé à l’intérieur?

D’une part, nous commençons déjà à voir certains jeux ressentir cet effet “tout le monde est enfermé”. Steam a brisé son record pour le plus de personnes en ligne à tout moment et ce genre de chose.

Mais en même temps, ils peuvent avoir moins d’argent à dépenser, car ils ne peuvent pas aller travailler et les restaurants ont fermé.

C’est évidemment une terrible tragédie. Si notre industrie se révèle être l’une des industries qui ne sont pas aussi durement touchées, ce serait bien. Mais je pense que tout cela reste à voir.

Je pense que d’ici la fin de cela, il y aura un changement dans la façon dont les choses fonctionnent. En fait, nous venons de tenir une réunion la semaine dernière où un responsable du marketing a émis l’hypothèse que ce que nous allons voir est une baisse significative des achats intégrés, mais une augmentation significative de la volonté de regarder les publicités, parce que les gens ne vont pas d’avoir autant d’argent à dépenser, mais ils vont rester là sans rien d’autre à faire.

En 2020, TerraGenesis a fait le saut du mobile vers Windows. Quels étaient les défis impliqués dans cette transition?

Eh bien, le premier défi était juste que je n’avais jamais fait de jeu PC auparavant. J’ai dû apprendre la plateforme entièrement. Et puis, bien sûr, il y a un tas de normes que les joueurs PC ont adoptées. Lorsqu’une fenêtre contextuelle apparaît, vous voulez pouvoir appuyer sur «Entrée» pour la fermer. Et il n’y a pas d’équivalent à appuyer sur “Entrée” sur mobile, donc nous n’avions pas cette fonctionnalité.

Un joueur PC a une certaine compréhension qu’il veut s’asseoir et jouer à ce jeu

Il a également ouvert un tas de conversations autour des différents styles de jeu du mobile au PC. Pour un jeu mobile, on suppose en quelque sorte que vous jouez pendant trois minutes, puis le remettez dans votre poche et revenez plus tard. Alors qu’un joueur PC a une certaine compréhension qu’il veut s’asseoir et jouer à ce jeu. Cela peut donc parfois modifier la façon dont le gameplay doit fonctionner.

Nous avons traversé tout un tas de conversations différentes. Nous avons en fait ajouté quelques fonctionnalités, puis les avons retirées, et nous avons eu tout un tas de discussions sur ce qui devrait changer et ce qui ne devrait pas. Finalement, nous avons décidé de livrer la version mobile sans trop de changements. Et puis une fois qu’il est entre les mains du joueur, nous pouvons en diverger et commencer à le différencier d’une manière qui n’est pas hypothétique.

Les jeux mobiles ont tendance à être plus faciles à grignoter, tandis que les gens ont tendance à considérer un jeu PC comme un repas complet. Pouvez-vous nous donner un indice sur la façon dont cette version a été reçue sur PC?

Nous commençons tout juste à accélérer sa promotion sur PC. Nous avons fait un déploiement et avons juste attendu de voir ce que les gens en pensaient. Le PC est une plateforme très intimidante du point de vue d’un développeur car un iPhone est un iPhone. Et il y a une petite différence entre un iPhone 10 et un iPhone 11, mais c’est un écosystème très étroitement contrôlé.

Android est un peu plus fracturé et un peu plus varié. Mais encore une fois, vous pouvez en quelque sorte compter sur un certain niveau de cohérence. Mais l’homme, quand vous allez sur Windows, il n’y a pas deux PC identiques. Tout le monde échange des cartes graphiques et des cartes son. Il y a tous ces différents points de variation, sans parler de la version de Windows sur laquelle ils se trouvent.

Nous avons donc fait un déploiement où nous l’avons mis sur le magasin et avons attendu de voir comment les gens ont réagi. Et ils avaient très bien répondu. Il y avait quelques bugs sur Windows qui n’étaient pas sur mobile, juste à cause des différentes façons dont les plateformes fonctionnaient. Nous avons donc corrigé ces problèmes. Et nous sommes sur le point de commencer à accélérer nos campagnes d’AU et à vraiment commencer à faire passer le mot.

Alors, comment embarquez-vous des joueurs qui aiment la science mais qui pourraient jouer à un jeu de ce genre pour la première fois?

TerraGenesis est une des choses vraiment intéressantes à propos de ce que j’ai appelé le «gameplay Goldilocks». En science, une planète trop froide n’est pas meilleure qu’une planète trop chaude. Il doit être en plein milieu. Et de même, la courbe de difficulté de TerraGenesis est dynamique, basée sur l’action du joueur.

Plus vous vous déplacez rapidement, plus vous êtes susceptible de dépasser votre objectif. Mais si vous êtes lent et méthodique et délibéré à ce sujet, vous pouvez simplement vous diriger vers votre objectif d’une manière beaucoup plus précise. Il s’auto-calibre donc. Nous n’avons pas vraiment à nous soucier trop des joueurs qui se perdent ou des joueurs qui pensent que la difficulté est trop élevée, car la difficulté est vraiment déterminée par leurs propres actions. Lorsque nous avons conçu le didacticiel, nous avons parcouru ce que l’on peut supposer qu’ils savent et ce que nous devons leur présenter comme une nouvelle chose.

Et la vraie science de tout cela n’est pas présentée comme une vraie science, pour être parfaitement honnête. Nous ne pointons jamais la carte de Mars et nous disons: «C’est vraiment la carte de Mars. N’est-ce pas cool? ” Vous pourriez théoriquement jouer à ce jeu et ne pas réellement réaliser à quel point il y a de vraie science. Tout comme vous pourriez jouer à un jeu Assassin’s Creed et ne pas révéler que les personnages avec lesquels vous parlez sont des personnages historiques. Et cela réduit un peu la barrière à l’entrée.

