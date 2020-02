Je ne peux pas en avoir assez des pistes de la musique de combat intense de Cold Steel III

J’adore choisir des combats avec des monstres coriaces dans The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, même quand je n’y suis pas obligé. Pourquoi? Parce que cela signifie que j’entends encore et encore l’un des thèmes de bataille fantastiques du jeu.

J’ai entendu beaucoup de super morceaux pendant mes 80 heures avec le troisième jeu de la série Cold Steel. Ils vont des voix obsédantes qui jouent chaque fois que les intrigues mystérieuses du jeu occupent le devant de la scène, aux sons majestueux qui remplissent les villes riches et tentaculaires. La bande originale m’impressionne autant que le jeu. Il y a tellement de choses à aimer dans ce JRPG que les étudiants de l’académie militaire sont empêtrés dans des politiques louches, des luttes de pouvoir de la noblesse, des méchas et une société secrète mortelle.

Trails of Cold Steel III, comme avec tant de JRPG, est rempli de batailles sans fin alors que les personnages traversent l’empire Erebonian. De nombreux monstres que vous affrontez apparaissent sur la carte du terrain et vous pouvez en engager autant que vous le souhaitez. Les combats standard sont assez amusants. Abattre des monstres plus forts, cependant, est un frisson car le thème de bataille intense qui accompagne ces combats est tellement bon.

Chaque fois que les joueurs approchent de ces monstres, une bannière jaune d’avertissement apparaît pour indiquer qu’ils sont plus difficiles que les combats moyens. Et au cas où vous ne feriez pas attention aux visuels, vos personnages sonneront également avec des avertissements vocaux. Dans Trails of Cold Steel III, il est facile de se préparer à ces rencontres. Avec diverses stratégies disponibles pour les efforts de collaboration de l’équipe pour briser les gardes ennemis et réussir les batailles, il est passionnant de défier ces combats.

Bien sûr, aucune créature n’a accordé un titre aussi dur à cuire, appelé à juste titre «Ténacité !!», n’est là que pour le spectacle. Il y a des raisons pour les avertissements avant de les affronter. Parfois, plusieurs ennemis pouvaient se joindre à la mêlée pour submerger le parti. Les effets négatifs sur le statut pourraient inverser rapidement le cours de la bataille. Mais cela fait partie du plaisir et pour moi, plus le combat est long, plus je suis heureux.

Écoutez:

Entrer dans ces combats apporte un tourbillon immédiat de tension dans les notes d’ouverture de la piste. C’est un pompage frénétique et d’adrénaline. Lorsque le violon prend les devants environ 15 secondes plus tard, je suis toujours distrait par sa mélodie. Superposées sur le rythme cardiaque régulier, les sections de cordes m’attirent dans leurs sons fascinants. Même avec le bavardage constant des personnages de Trails of Cold Steel III pendant les batailles, j’aime chaque minute de la musique. Si quoi que ce soit, les mots d’encouragement ou les cris de combat des personnages rendent l’expérience encore plus attrayante. C’est la musique parfaite pour un combat acharné qui nécessite plus d’attention et de planification stratégique.

Je me considère chanceux si le combat est très dur. Cela signifie généralement que cela durera quelques minutes et que je pourrai m’imprégner de la composition dramatique et tout aussi agréable de la piste. Cela signifie également que je vais paniquer pendant un combat plus dur plus longtemps. Mais comment est-ce que cela pourrait me déranger quand les doux sons de l’excellente musique de Falcom Sound Team jdk me propulsent vers la victoire?

Trails of Cold Steel III a plusieurs pistes de bataille. Il y a des airs rock-lourds prévus pour des combats de mech, et un piano rock entraînant pour certains personnages de boss. Alors que «Ténacité !!» est réservé aux mini-boss du terrain, et je peux l’entendre assez souvent, je ne m’en lasse pas. Il y en a tellement de grands, à la fois des thèmes de bataille et d’autres, que je pourrais en parler avec affection. C’est un témoignage de la qualité de la bande originale de cet excellent jeu. C’est encore une autre excellente entrée dans cette brillante série JRPG.

