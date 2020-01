Je ne peux pas me préparer émotionnellement au remake de Final Fantasy VII

Le remake de Final Fantasy VII arrive en avril. Je n’ai pu regarder que les 30 premières secondes de la nouvelle bande-annonce publiée aujourd’hui avant de devoir fermer l’onglet de peur. Je ne peux pas devenir émotionnellement prêt à temps. Cette vidéo représente ma meilleure et la plus terrible tentative de me préparer.

Au centre de la pré-revue d’aujourd’hui se cache une question: comment les amateurs de jeux vidéo qui se sont éloignés du médium après avoir terminé Final Fantasy VII en 1997 vont-ils réagir au remake de Final Fantasy VII? Et pourquoi est-ce que je continue de l’appeler “The” Final Fantasy VII Remake? Square Enix devrait-il simplement Photoshop un «THE» au-dessus du logo? Dois-je le faire pour eux? Rejoignez-moi et découvrons-le.

