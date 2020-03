Je ne suis pas d’accord avec ça: 16 films classiques et références des années 80 que vous auriez pu manquer

Le nouveau spectacle de Netflix est plein d’oeufs de Pâques et de références.

I’m Not Okay With This est une émission profondément nostalgique, et malgré le fait qu’elle se déroule dans le présent, les adolescentes de l’émission semblent aimer toutes les années 80. Il y a beaucoup de références, des œufs de Pâques et des hochements de tête vers d’autres films et icônes des années 80 dans la série, ainsi qu’un ou deux hochements de tête à la fin du monde F *** ing, qui, comme I’m Not Okay With This , est une adaptation Netflix d’un roman graphique de Charles Forsman du réalisateur Jonathan Entwistle.

L’émission suit Sydney Novak, une adolescente maladroite qui a récemment perdu son père. À côté de tous les autres drames pour adolescents habituels – boutons, sentiments romantiques maladroits, problèmes à l’école – Sydney a le fardeau supplémentaire d’un pouvoir psychique naissant qui se manifeste lorsqu’elle est en colère.

Dans la critique de GameSpot sur la saison 1, nous avons salué la série comme un autre Netflix Original réussi. “Il s’agit d’un spectacle plein de performances charmantes, d’une nostalgie amusante des années 80 et d’une intrigue qui laisse suffisamment de suspicion pour nous exciter pour d’autres épisodes.”

Voici quelques références que nous avons repérées dans la série jusqu’à présent.