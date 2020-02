Je ne suis pas d’accord avec cela: Netflix publie un aperçu de 7 minutes

La première bande-annonce de la prochaine série de Netflix, I Am Not Okay With This, est récemment arrivée. Maintenant, quelques jours plus tard, vous pouvez regarder les sept premières minutes de la nouvelle émission, qui tourne autour d’une lycéenne qui s’occupe de la vie des adolescents – et des super-pouvoirs.

Mettant en vedette Sophia Lillis (Stephen King’s It), Wyatt Oleff (Stephen King’s It), Sofia Bryant (Blue Bloods) et Kathleen Rose Perkins (Fresh Off The Boat), la nouvelle série originale Netflix traite d’un adolescent développant des super pouvoirs. Cependant, l’objectif principal de la vidéo ci-dessous traverse le paysage connu sous le nom de lycée. Découvrez la vidéo par vous-même ci-dessous.

Je ne suis pas d’accord avec ceci est disponible en streaming sur Netflix en ce moment. La série est basée sur le roman graphique du même nom de Charles Forsman, et le spectacle est réalisé et produit par Jonathan Endwistle.

Si cet aperçu ressemble beaucoup à The End of the F *** ing World de Netflix, c’est pour une bonne raison. Cette série est également basée sur un roman graphique de Forsman, et présente également Entwistle en tant que réalisateur et producteur.

Il y a plus à venir sur Netflix en 2020, y compris de nombreux nouveaux films originaux. Cependant, ce que la plupart des gens attendent avec impatience, c’est la saison 4 de Stranger Things, et nous avons eu notre tout premier teaser pour cette saison, qui présente Hopper vivant et froid en Russie.