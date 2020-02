Je ne suis pas d’accord avec cela – Regardez la bande-annonce de la nouvelle série de Netflix de Stranger Things Producers

Netflix a publié une bande-annonce de I’m Not Okay With This, une nouvelle série sur Sydney, une adolescente interprétée par Sophie Lillis (la jeune Beverley from It) qui découvre soudain qu’elle a des pouvoirs spéciaux. La série, qui est adaptée d’un roman graphique de Charles Forsman et réalisée par Jonathan Entwistle, a été produite par les mêmes producteurs que Stranger Things.

Ce n’est pas la première fois qu’Entwistle adapte un roman de Forsman pour Netflix – il a également réalisé deux saisons de End of the F *** ing World, qui s’est terminée en 2019.

La bande-annonce ci-dessous s’ouvre sur un Sydney imbibé de sang, mais il semble qu’il y aura aussi des éléments dramatiques plus conventionnels.

Lillis joue aux côtés de Wyatt Oleff, qui y était également. Il a joué Stanley Uris dans les films It; ici, il joue un personnage appelé Stanley Barber. Il ne joue pas exclusivement à Stanleys, cependant – il a également figuré en tant que jeune Peter Quill dans les films des Gardiens de la Galaxie.

La série fera ses débuts sur la plateforme de streaming le 26 février.

Netflix a également de nombreux films originaux prévus pour 2020 – voici une sélection. Stranger Things revient également pour une quatrième saison cette année, et nous avons récemment vu un premier teaser.