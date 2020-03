Je ne suis pas d’accord avec Netflix avec cette critique: un autre grand spectacle sombre plein de nostalgie des années 80

I Am Not Okay With This, la nouvelle série Netflix du réalisateur de End of the F *** ing World Jonathan Entwistle et des producteurs de Stranger Things, s’ouvre sur une promesse. Sydney Novak (interprétée par Sophia Lillis de It Chapter 1 et 2) dévale une rue déserte, trempée de sang, au loin les sirènes de la police. Il n’y a pas de scratch record, “vous vous demandez probablement comment je suis arrivé ici”, mais à la fin du premier épisode, il est clair que cette saison se terminera par une effusion de sang. “Cher journal,” commence la narration d’ouverture, “va te faire foutre.”

Ce flash-off ajoute une tension nécessaire aux sept épisodes de 20 minutes de la saison, dont la plupart sont exempts de violence. Je ne suis pas d’accord avec Ceci est un spectacle doux avec un côté sombre; un moment, ce sont toutes des conversations charmantes entre des personnages sympathiques, et ensuite quelque chose de lourd et de pénible se produira. Le spectacle trace bien la ligne entre ces tons, et à la fin de la courte première saison, j’étais investi dans les personnages, ce qu’ils traversaient et les notes de savoir poivrées tout au long.

Tout au long de la saison, nous regardons Sydney vivre sa vie d’adolescent maladroite. Elle est accablée par la perte de son père, un meilleur ami qui a récemment rencontré un horrible jock, un copain bizarre malade d’amour qu’elle ne peut pas se résoudre à rejeter romantiquement, et, peut-être le plus pressant de tous, un psychique en herbe un pouvoir qui se manifeste de façon horrible quand elle est en colère. La série fait le choix intelligent de se concentrer sur les relations de Sydney avec le reste du casting, en particulier le flux et le reflux de ses sentiments envers ses meilleures amies Dina (Sofia Bryant) et Stanley (Wyatt Oleff, qui a joué aux côtés de Lillis dans la récente adaptation It ).

Ces personnages, malgré tous leurs défauts, sont sympathiques et convaincants, et la réalité maladroite de leurs personnalités adolescentes est ce qui fait fonctionner la série. L’émission a le bon sens de réaliser que la plupart des téléspectateurs seront charmés par les manières bizarres de Stanley, et Sydney se sent complètement formé. Sa capacité à faire flotter les choses avec son esprit, et le fait que les choses se brisent ou s’envolent parfois lorsqu’elle est en colère, se sent comme une manifestation des autres problèmes de sa vie plutôt que de ce qui la définit. Elle ressemble beaucoup à Stranger Things ’Eleven, mais un peu plus âgée, un peu moins en contrôle et assaillie par moins de monstres (si vous ne comptez pas les adolescents moyens comme des monstres).

Les comparaisons ne s’arrêtent pas là, car I Am Not Okay With This est tout aussi passionné par les années 80 que Stranger Things est malgré le fait qu’il se déroule dans le présent. Dans le premier épisode, la thérapeute scolaire de Sydney lui donne un journal à écrire, l’encourageant à l’utiliser au lieu d’écrire des notes sur son téléphone. Sydney prend clairement cela à cœur, car son téléphone ne sort pas tout au long de la série.

Le spectacle est une déformation temporelle. Stanley ne se contente pas d’écouter du vinyle, il privilégie également les cassettes et le VHS. Il conduit la vieille voiture battue de son père et travaille dans un bowling qui n’a définitivement pas été rénové depuis un certain temps. Les adolescents se déchaînent pour des chansons comme Jessie’s Girl, et le spectacle regorge de références visuelles à des films comme The Breakfast Club, Sixteen Candles et Stand By Me. Si les personnages veulent avoir une conversation, ils vont se retrouver. Le spectacle est nostalgique dans son cœur – Lillis ressemble même à Molly Ringwald.

C’est aussi un peu guindé parfois, malgré le crochet psychique sauvage. Il y a des scènes et des points d’intrigue que vous avez déjà vu faire ailleurs, et la dichotomie entre les jocks et les nerds est explorée avec beaucoup moins de nuances que dans, par exemple, Freaks et Geeks (une autre influence claire sur la série) ou même plus. Education sexuelle récente (également sur Netflix). Les rebondissements des intrigues ont tendance à être prévisibles, et bien qu’il y ait des subversions amusantes ici et là et de nombreux moments plus légers, la série n’offre pas nécessairement quelque chose de vraiment nouveau.

Mais, bien sûr, tous les spectacles n’ont pas à innover. Je ne suis pas d’accord avec Ceci est, à mon avis, un conte d’adolescent sombre beaucoup plus efficace que l’autre adaptation Netflix d’Entwistle d’une bande dessinée de Charles Forsman, End of the F *** ing World. Il s’agit d’un spectacle plein de performances charmantes, de nostalgie amusante des années 80 et d’une intrigue qui laisse suffisamment de balancements pour nous exciter pour d’autres épisodes.

Je ne suis pas d’accord avec cette saison 1 est maintenant en streaming sur Netflix.