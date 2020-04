Je pense que je suis pourchassé

Cette fronde ne fera pas grand-chose … Capture d’écran: @sckl_acnh (Twitter)

Cette semaine sur des instantanés, de jolis lapins, de grands sauts, de hautes falaises, des motos rapides dans Driveclub, des vêtements sanglants et un gros monstre à Animal Crossing.

DriveclubScreenshot: @lorsteibel (Twitter)

ControlScreenshot: @catsandbolts (Twitter) Horizon Zero DawnScreenshot: @ Cordox1 (Twitter) Acheter sur Amazon pour 35 $

Death StrandingScreenshot: @ JimdiGriz1 (Twitter) Animal Crossing: New HorizonsScreenshot: Liscar Scott (Courriel)

Uncharted 4: A Thief’s EndScreenshot: ISO_elation (Email) Spider-Man (PS4) Capture d’écran: @SpyTeo (Twitter)

Death StrandingScreenshot: @Maurice_ll (Twitter) Days GoneScreenshot: @ VikingDad278 (Twitter)

Doom EternalScreenshot: @ZeroFoxFK (Twitter) Animal Crossing: New HorizonsScreenshot: @sckl_acnh (Twitter)

“Sa vision est basée sur le mouvement … j’espère ..”

Kotaku Snapshots est un aperçu hebdomadaire de certaines des captures d’écran les plus amusantes et les plus amusantes que les joueurs aient prises dans leurs jeux préférés.

Si vous avez une capture d’écran sympa à partager avec moi, je suis @Zwiezenz sur Twitter. Ou postez vos photos sur Twitter en utilisant le hashtag #Ksnapshots. vous pouvez aussi m’envoyer un email! Veuillez fournir une capture d’écran, un nom et le titre du jeu OU un lien vers la photo contenant ces informations.

