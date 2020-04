Je souhaite aux animaux traversant des îles traitées plus comme la vraie vie

Voici mon personnage, souhaitant à une étoile filante que le changement climatique ne nous coule pas tous. Capture d’écran: Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Animal Crossing: New Horizons est l’escapade sur l’île dont nous avons tous besoin. Mon île paradisiaque est couverte de cocotiers, de tulipes rouges et de papillons de paon. C’est parfait… un peu trop parfait peut-être. Le jeu présente une histoire glamour de la vie insulaire lorsque la réalité est beaucoup plus complexe.

Les îles du monde réel souffrent de l’élévation du niveau de la mer, des conditions météorologiques extrêmes et de l’effondrement écologique, mais rien de tout cela n’existe à Animal Crossing. Regardez, je comprends. Les jeux vidéo sont censés être amusants, non? Qui saute sur sa Nintendo Switch pour réfléchir à ses angoisses réelles? Je sais que non. Je joue pour oublier le monde.

Pourtant, Animal Crossing passe sous silence la conservation et la destruction d’une manière qui me fait souhaiter qu’elle soit plus fidèle à la vie insulaire sur Terre. Les développeurs ont manqué une opportunité majeure pour les joueurs des écoles sur les communautés insulaires à risque disproportionné auxquelles notre planète en surchauffe est confrontée. Pour des millions d’humains sur Terre, leurs maisons insulaires deviendront inhabitables d’ici le milieu du siècle. À ce stade, la crise climatique est si grave que nous avons besoin de toutes les mains sur le pont, y compris des jeux vidéo comme Animal Crossing pour sensibiliser aux risques auxquels sont confrontées les communautés insulaires du monde réel.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Animal Crossing: New Horizons consiste à développer une île désolée qui est essentiellement la vôtre. Vous partagez l’île avec une foule d’autres personnages, dont la plupart invitent à rejoindre votre communauté. Un groupe de ratons laveurs dirigé par l’écume capitaliste Tom Nook vous donne des instructions sur ce dont vous avez besoin pour commencer une vie là-bas: cueillir des branches, cueillir des fruits et dégager des arbres pour de nouvelles maisons. Vous apprenez rapidement que la capture de créatures est la clé de ce jeu, principalement pour avoir accès à de l’argent et à des ressources.

Mais il y a aussi un petit angle de conservation. Vous laissez une de chaque bestiole que vous attrapez au musée. Blathers, le hibou qui dirige le musée, propose toujours de vous donner une information sur les spécimens que vous apportez. Vous pouvez finir par apprendre des faits aléatoires sur les criquets longs ou les grillons à cloche si vous acceptez l’offre de Blathers.

Le jeu propose des recettes sur la façon de transformer les déchets en trésors, qui est une autre partie saine du gameplay qui met l’environnementalisme dans le giron. Vous pouvez utiliser des choses comme la botte occasionnelle que vous pouvez attraper pendant la pêche – un signe de pollution – et, si vous obtenez un ensemble, les recycler dans une paire de nouvelles bottes.

Cependant, tout sur votre île ne peut pas être fabriqué. Semblable à vivre sur une île réelle, vous devez vous fier aux envois d’articles spécifiques non disponibles sur votre île, tels que les vêtements, les tourne-disques, le papier hygiénique et même les panneaux solaires (ou les barils de pétrole). Tout cela doit être importé et vous devez souvent attendre un jour pour que vos articles arrivent. Les insulaires qui dépendent des importations sont un aspect de la vie insulaire que les développeurs ont bien compris.

Le jeu gère cependant cet élément très légèrement. La plupart de ce que vous achetez qui est importé est un tas de choses dont vous n’avez pas besoin, mais que vous voulez parce que cela soutirera votre berceau: chaînes stéréo, bureaux et livres, entre autres. (En toute transparence, je suis accro à acheter toute cette merde inutile dans le jeu.) Dans le monde réel, les importations sont des enjeux beaucoup plus élevés que dans le jeu. Bien sûr, les meubles représentent toujours une partie des importations d’Hawaï, mais ses principales importations comprennent beaucoup de produits alimentaires (et environ 80 à 95 pour cent des aliments d’Hawaï sont importés).

La gestion des ressources est également un autre aspect d’Animal Crossing qui ne correspond pas aux difficultés réelles de la vie insulaire. Les îles ne disposent que de ressources limitées qui, si elles ne sont pas gérées de manière durable, disparaissent. Dans Animal Crossing, cependant, vous ne manquez jamais de poissons ou d’insectes pour attraper. Vous pouvez prendre et prendre, et pourtant l’océan (ou la rivière ou l’étang) ne cessera de donner. C’est loin des îles réelles où la surpêche, l’épuisement des ressources et l’effondrement des écosystèmes sont de véritables préoccupations qui ne font que s’accentuer au fur et à mesure que la planète se réchauffe. Et il n’y a pas non plus de signe de la mort massive d’insectes sur Terre à Animal Crossing. Au lieu de cela, cette réserve infinie d’insectes et de poissons sont essentiellement des produits que vous vendez à l’équipage de raton laveur de Tom Nook qui les emmène ensuite à qui sait où.

Jusqu’à présent, les joueurs n’ont vu aucun autre type d’animaux dans le jeu, mais la faune insulaire est assez extraordinaire sur Terre. Ces animaux ne devraient pas exister simplement pour notre gain économique comme ils le font dans le jeu. De plus, de nombreuses espèces insulaires sont endémiques. Prenez Madagascar, par exemple. La plupart de sa faune ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde. C’est ce qui rend les îles magiques. C’est aussi ce qui les rend extrêmement vulnérables aux influences extérieures telles que les personnes et la crise climatique. Et encore une fois, Animal Crossing ne parvient pas à évaluer avec précision les impacts que les gens peuvent avoir sur la faune indigène. La transplantation d’espèces comme le bambou d’une autre île du jeu n’a pas d’impact malgré le fait que les espèces envahissantes peuvent avoir un impact énorme sur la flore et la faune indigènes des îles.

Animal Crossing aurait pu ouvrir ces questions et d’autres liées à ce que c’est que de vivre sur une île du monde réel, y compris les risques posés par le changement climatique. Je suis toujours excité de voir la pluie dans le jeu car cela signifie que mes fleurs sont arrosées pour moi. La réalité est bien différente pour les insulaires du monde réel qui font face à la menace de tempêtes qui frappent leurs maisons.

Communiquer cette menace aux joueurs à travers même une petite tempête qui fait tomber quelques arbres ou endommage une maison pourrait aider à informer les joueurs sur les impacts de la crise climatique. Ou rendre les ressources limitées et souligner comment les conserver, comme la façon dont les autochtones hawaïens tentent de ramener les anciennes techniques de gestion des terres pourraient ajouter une autre couche de durabilité et de connaissances autochtones de la vraie vie insulaire. Mais je suppose que les cyclones, les mers montantes ou l’écologie des îles étaient trop compliqués à inclure dans un jeu destiné à être relaxant, mignon et addictif.

J’ai nommé mon île intemporelle avant de savoir dans quoi je m’embarquais. Eh bien, il s’avère que le temps est essentiel dans Animal Crossing. Tous mes vêtements expédiés de l’étranger sont disponibles à l’achat jusqu’à 21 h. J’ai jusqu’à 22 heures pour vendre les libellules sans fin, le bar et les fossiles de dinosaures que j’ai extraits. La vie insulaire n’est certainement pas intemporelle. En fait, l’horloge tourne. C’est vrai à la fois pour le jeu et le monde réel – sauf qu’en réalité, les enjeux sont beaucoup plus élevés.

