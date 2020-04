Je souhaite que plus de jeux aient des musées comme Modern Warfare 2

Capture d’écran: Activision

Les jeux vidéo modernes sont remplis de tant de modèles de personnages, d’accessoires, d’armes, de véhicules et d’autres choses. Dans les jeux à gros budget, tout ce contenu peut être conçu par des experts pour être incroyable et pourtant nous avons rarement l’occasion de faire une pause et d’admirer vraiment tout ce travail. Cependant, le musée, un niveau bonus dans Call Of Duty: Modern Warfare 2, vous permet de faire exactement cela et plus de jeux ont besoin de niveaux similaires.

J’ai récemment terminé la campagne remasterisée Modern Warfare 2 et elle a mieux résisté que ce à quoi je m’attendais. Il y a de grandes missions dans ce jeu et le combat est si vif et serré. Il avait l’air bien aussi. Mais une fois que j’ai terminé, le jeu a chargé le musée, ce que j’avais oublié jusqu’au moment où il est apparu devant moi.

“Oh! Je me rappelle de ça!!”

Le musée de Modern Warfare 2 est composé de trois grandes salles. À l’intérieur de ces salles se trouvent différentes expositions basées sur les niveaux du jeu. Chaque exposition a des personnages et des ennemis de ce niveau, posés comme des figures de cire vivantes. Chacun comporte également des sons et des accessoires du niveau. Il y a aussi des expositions qui présentent tous les véhicules et avions du jeu et présentent de minuscules recréations de certains des environnements de plus grand niveau. Cela m’a fait sentir comme Godzilla piétiner autour d’un mini-Tokyo.

Capture d’écran: Activision

J’avais à peine 18 ans lorsque ce jeu est sorti pour la première fois et je me souviens avoir joué avec le musée il y a bien trop longtemps dans la journée. Maintenant, en 2020 et 11 ans plus tard (oh mon dieu, comment est-ce possible?), Je me suis rappelé le temps que j’ai passé à courir dans ce musée. Et c’est aussi cool aujourd’hui qu’auparavant. En fait, il pourrait être encore plus frais aujourd’hui qu’à l’époque.

Maintenant, je sais mieux combien de travail a été consacré à tout cela. Et voir tout remasterisé est intéressant. Tant de travail a été consacré à tant de choses que vous remarquez à peine. Les ennemis ont des taches sur leurs chemises. Les armes à feu ont de la saleté sur leurs poignées. Les chaussures ont des couches de boue séchée sur eux. Dans le jeu, tous ces détails se mélangent pour aider à créer un monde réaliste, mais il est impossible de se concentrer sur tout cela parce que vous courez et tirez sur des milliers d’ennemis sans nom alors que le jeu vous pousse à travers chaque niveau.

Mais au musée, je pouvais ralentir et attraper un tireur d’élite et simplement regarder des trucs. Une promenade dans le musée montre à quel point il faut travailler pour créer un grand jeu moderne. Et cela me fait souhaiter que plus de jeux aient des fonctionnalités similaires.

Capture d’écran: Activision

J’adorerais un grand musée rempli de tout de Red Dead Redemption II. Ou un bâtiment géant à plusieurs étages rempli de tous les accessoires, objets et personnages de World of Warcraft. Je comprends qu’il n’est pas facile de créer un musée comme celui-ci, mais je pense aussi que c’est une bonne façon de montrer aux gens à quel point STUFF va dans un jeu vidéo.

Le musée Modern Warfare 2 détient également quelques secrets, comme certains boutons que vous ne devez appuyer que si vous vous êtes correctement armé pour un grand combat. Je recommande de saisir suffisamment d’informations pour activer le modificateur de tête d’ananas, puis dirigez-vous vers le chien que vous pouvez trouver au musée. Croyez-moi.

.