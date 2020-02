Je suis jaloux de l’ami mort de mon partenaire

Image: Shutterstock

Bonjour, vous tous les piranhas concupiscents des Interwebs, et bienvenue à Ask Dr. NerdLove, la seule colonne de conseils de rencontres qui vous donne des vies supplémentaires pour le jeu de l’amour.

Cette semaine, nous résolvons les problèmes de votre relation et vous aidons à dépasser le stade de l’amour du traîneau à fusées Battletoads. Quand est-il approprié de parler à vos amis de vos problèmes relationnels? Comment gérez-vous la jalousie quand le gars dont vous êtes jaloux est mort? Et que faites-vous lorsque votre meilleur ami cesse de respecter vos croyances?

Il est temps de ceindre vos reins et d’insérer des pièces. Faisons cela.

Cher Dr NerdLove,

Je suis fan depuis un bon moment maintenant et j’espère que vous pourrez m’aider dans la situation dans laquelle je suis depuis un moment.

J’ai 18 ans, et je le mentionne parce que je ne suis pas un sage ou une personne avec beaucoup d’expérience avec les fréquentations. Je suis avec une fille, appelons-la Ellie (le personnage de jeu vidéo préféré de ma copine), depuis un an et 3 mois. Elle est tout ce dont j’ai besoin dans une relation. Elle est drôle, peu d’entretien, attrayante (super attrayante à mes yeux) et juste une bonne personne tout autour de moi.

Maintenant, ce ne serait pas beaucoup d’une entrée si je n’introduisais pas la situation. Au cours de notre relation, elle a revendiqué 2 choses:

1) elle n’a jamais, une fois, évoqué notre relation et, à certains moments, s’est fâchée contre moi de m’exprimer sur notre relation et a dit que je «parlais de merde» (dit-elle au lieu de ventiler, elle le journalise).

et

2) Au cours de notre relation, nous n’avons jamais pensé à partir ou à être avec quelqu’un d’autre, même pendant nos moments les plus difficiles.

J’ai admis vouloir partir mais je n’ai jamais voulu la quitter pour quelqu’un d’autre. Je crois qu’elle ment sur le fait de ne pas se défouler du tout et de ne jamais avoir une seule pensée, pas même une seconde, de partir.

Suis-je une mauvaise personne pour évoquer ma relation avec d’autres personnes? Je ne suis pas méchant à ce sujet ou je ne dis pas “c’est une chienne totale”. Je vais vraiment parler aux gens d’un combat que nous aurons et voir comment l’autre personne voit le combat.

Suis-je une mauvaise personne pour avoir été la seule dans la relation à avoir pensé à partir pendant une période particulièrement difficile? Ma résolution est-elle moindre que la sienne? Est-ce à dire que je l’aime moins qu’elle ne m’aime? Je l’aime plus que tout et votre contribution m’aiderait à devenir un meilleur partenaire, je crois. Donc s’il te plait, laisse moi savoir!

Merci,

Coupable comme accusé

J’ai donc de bonnes et de mauvaises nouvelles, GaC. La bonne nouvelle est que votre plus gros problème ici est que vous êtes tous les deux très jeunes.

La mauvaise nouvelle est que vous êtes tous les deux très jeunes.

Ce sont les types de conflits que vous rencontrez lorsque vous êtes jeune et inexpérimenté, lorsque vous avez une multitude d’impressions irréalistes et idéalisées sur ce qu’est une relation et ce qu’il faut pour qu’elle fonctionne.

Commençons par l’idée que parler à vos amis de vos frustrations est en quelque sorte hors des limites. C’est, comme nous le disons dans le biz des conseils de rencontres, complètement fou. Se confier à ses amis n’est pas seulement normal, c’est une bonne chose. C’est bon pour vous en tant que personne, c’est bon pour votre amitié avec vos frères et c’est bon pour votre relation dans l’ensemble. L’une des plus grandes sources de stress dans une relation survient lorsque votre partenaire est votre seule source de socialisation et de soutien émotionnel. Bien que “Je sors avec mon meilleur ami” soit pratiquement un cliché lorsque nous parlons de relations, il est extrêmement courant que les partenaires des gens soient leur seul ami. Nos copains, copines, maris et femmes finissent par devenir tout pour nous: partenaire, amant, meilleur ami, confesseur et réseau de soutien social. C’est une pression absurde pour mettre une seule personne.

Cela transforme également votre relation en un seul point d’échec.

Il est difficile de parler à votre meilleur ami de la frustration que vous éprouvez avec votre petite amie lorsque votre meilleur ami EST la personne avec laquelle vous rencontrez des problèmes. Bien que oui, vous voulez pouvoir parler avec votre partenaire de tous les problèmes que vous avez, parfois ce dont vous avez besoin est de vous évader à une oreille sympathique. Tous les problèmes ou conflits dans une relation ne doivent pas être traités; parfois, vous avez juste besoin de quelqu’un qui est prêt à vous écouter et à vous dire “ouais, ça craint, mon pote”.

Ce ne peut pas toujours être votre partenaire.

Franchement, la plupart des gens ne sont pas si doués pour cloisonner qu’ils peuvent écouter quelqu’un parler de leur frustration avec eux sans se sentir blessé ni contrarié. Cela, il va sans dire, rend très difficile de céder sur ce qui peut vous déranger.

Alors que la journalisation peut être suffisante pour votre petite amie (ALERTE SPOILER: ce n’est pas le cas), il vous faut parfois quelqu’un avec une perspective étrangère. Lorsque vous êtes trop près de la source, il peut être difficile de voir clairement les choses. Une personne qui n’est pas directement impliquée peut vous donner la validation dont vous avez besoin, l’assurance que vous désirez ou la perspicacité de réaliser que vous arrivez aux choses sous le mauvais angle.

Un ami peut être la main rassurante ou la gifle à l’envers à l’arrière de la tête. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas nécessairement obtenir en écrivant des choses.

Votre deuxième dilemme est, de même, un cas d’être jeune et inexpérimenté. L’une des choses que les gens comprennent rarement avant d’avoir eu quelques relations sous leur ceinture, c’est que vous allez vous battre. Peu importe combien vous vous aimez, peu importe votre compatibilité ou votre synchronisation, vous êtes toujours deux individus. Cela signifie qu’à terme, il y aura un conflit.

Parfois, ces conflits et frustrations peuvent vous faire vous demander “est-ce que JE VEUX même être dans une relation en ce moment?” Cela ne signifie pas que vous n’aimez pas votre petite amie ou que votre relation est terminée, cela signifie simplement que vous êtes frustré et bouleversé. Cela pourrait être un signe que vous avez des problèmes plus profonds, ou cela pourrait simplement signifier que votre lapin a dansé sur votre dernier nerf et que vous avez besoin d’un peu de temps pour mijoter.

Une partie de la croissance et du broyage de ces points d’expérience consiste à apprendre la différence. Vous saurez quand la réponse est d’aller vous promener ou d’avoir un peu d’espace et quand il est temps de commencer à réfléchir sérieusement à votre stratégie de sortie. Si c’est un problème occasionnel, c’est le genre de chose qui peut généralement être résolu par une communication claire, ouverte et empathique. Si elle est cohérente et persistante, il est peut-être temps de vous demander si cette relation est arrivée à sa conclusion naturelle.

Cela étant dit: dire à votre petite amie que vous pensez que de cette façon à l’occasion était une idée stupide, mon mec. Les relations ne sont pas des dépositions; vous n’avez pas besoin de partager toutes les pensées aléatoires qui traversent votre cerveau et vous êtes autorisé à garder les choses pour vous. Dire à votre petite amie «ouais, je pense à te quitter parfois» est inutilement blessant. Tout ce qu’il fait est de jeter un molotov émotionnel dans votre relation. Cela ne vous aide pas à résoudre les conflits, sauf dans le sens de “bien maintenant, j’ai un nouveau problème à craindre.”

Mais tu sais, parfois tu dois toucher le poêle pour apprendre qu’il fait chaud.

Ce que vous devez faire maintenant, c’est avoir une conversation gênante avec votre petite amie où vous lui dites que même si la journalisation peut être le seul moyen dont elle a besoin, vos amis sont une source importante de confort et de soutien pour vous. Ce n’est pas de la «merde de parler» de parler avec eux de ce que vous ressentez ou de choses qui peuvent vous déranger ou vous frustrer. C’est un débouché important pour vous et vos sentiments, et à long terme, cela rend votre relation beaucoup plus forte.

(Et, incidemment, ne l’accusez pas de mentir de ne jamais parler aux autres. Qu’elle ment ou qu’elle vous dise la vérité honnête de Dieu n’a pas d’importance. Qu’elle vous fasse ou non n’a aucune incidence sur vous, vos besoins et votre relation avec vos amis .)

Si votre petite amie traite votre conversation avec vos amis de votre relation – même, le souffle coupé, le choc, l’horreur, admettant que ce ne sont pas toujours des jours de vin et de roses – comme une trahison? Ensuite, il est peut-être temps de considérer que vous deux avez des besoins sociaux radicalement différents et de considérer cela comme une incompatibilité insurmontable.

Bonne chance.

Salut docteur NerdLove,

Auditeur de longue date, premier appelant – je lis depuis environ 2014, lorsque votre mention de l’asexualité dans une colonne m’a amené à réaliser qu’elle existait et m’a décrit comme un tee-shirt, donc merci tard pour cela. Ce n’est pas le problème, cependant.

L’une des personnes les plus importantes de ma vie est ma meilleure amie qui ressemble beaucoup plus à ma sœur. Nous nous sommes rencontrés au lycée et sommes restés en contact depuis, même lorsque j’ai déménagé à travers le pays pour aller à l’université. Nous nous sommes entraidés à travers des moments incroyablement difficiles, nous n’avons jamais cessé d’être là les uns pour les autres malgré la distance – bon sang, nous avions même envisagé à moitié de nous marier platoniquement si cela rendait les choses plus pratiques financièrement à l’avenir. Elle m’a littéralement sauvé la vie plus d’une fois.

Maintenant, à la suite de tout ce que nous avons vécu, nous avons tous les deux fini par retourner aux religions dans lesquelles nous avons été élevés malgré le fait que nous soyons tous deux athées dans le passé. Pour elle, c’était le catholicisme, et pour moi, c’était le paganisme. Nous avons eu ces réalisations à peu près au même moment, et pendant longtemps après, c’était encore beau et dandy – nous avions toujours les conversations philosophiques amicales que nous avions depuis des années, je n’étais pas la seule païenne qu’elle connaissait, la dernière fois que je visitée, elle a même apporté ses cartes de tarot. Mais récemment, quand elle m’a envoyé un SMS sur le colis qu’elle envoyait pour mon anniversaire, elle m’a demandé nonchalamment si je voulais un de ses livres parce que «c’est de la sorcellerie et du mal, mais je sais que vous aimez ce genre de choses.»

Inutile de dire que c’était complètement à l’improviste et je lui ai demandé ce qui avait changé d’avis. Elle a dit que c’était la Bible, et que «sa relation avec le Père avait grandi», et a commencé à poursuivre avec un dogme que je n’avais jamais entendu d’elle auparavant sur «le seul vrai chemin passe par Dieu et son fils Jésus». C’était tellement hors de caractère que je lui ai directement demandé si elle avait été prise par un culte, s’ils surveillaient son téléphone, mais elle m’a lié à la page où elle poste toujours ses écrits et les trucs vraiment chrétiens là-bas sont allés il y a au moins quelques mois, pendant lesquels nous avions discuté et tout avait semblé parfaitement normal. J’ai essayé de la raisonner, mais elle a continué à répéter des choses sur le fait d’être «sauvée» et de «voir la vérité». Quand je lui ai finalement demandé ce que cela signifiait pour notre amitié puisque je ne suis pas chrétienne, elle a dit qu’elle espérait que je «verrais la lumière» et cesserais d’être «trompé par Satan» mais qu’en fin de compte, elle donnerait la priorité à Dieu sur toute personne.

Ne vous méprenez pas, je suis tout pour la croissance spirituelle, peu importe le chemin que l’on prend pour y arriver, et je suis heureux qu’elle ait cette source de signification dans sa vie, mais je n’ai aucune idée de comment naviguer dans le fait qu’elle a maintenant avalé apparemment le conflit de sa foi avec le crochet, la ligne et le plomb de la mine. Je veux désespérément croire que ce n’est qu’une phase passagère et qu’elle redeviendra plus tolérante et moins évangélique avec le temps, mais même dans ce cas, je ne sais pas ce que je ferais d’ici là. Je veux tellement la garder dans ma vie, peut-être même emménager ensemble en fonction de la fin de ma situation de logement actuelle, mais je ne peux m’empêcher de me sentir mal à l’aise d’entendre les mêmes répliques sur le salut d’elle que j’ai reçues les mormons avec lesquels j’ai grandi qui auraient appelé CPS à mes parents pour ne pas m’avoir élevé chrétien s’ils l’avaient su. Dois-je essayer de la ramener progressivement à la raison? Dois-je juste attendre qu’elle vienne? Ou est-ce que je coupe l’un des amis les plus proches et des personnes les plus importantes de ma vie pour avoir carrément dit que ma religion est mauvaise? Je suis perdu.

Cordialement,

Damné si je le fais, damné si je ne le fais pas

La clé pour gérer les conflits de croyances religieuses entre amis est le respect, DIDDID. Vous n’avez pas besoin de partager leurs convictions, mais vous devriez pouvoir les traiter avec un minimum de respect. Si vous êtes ami avec un juif qui garde la casher ou un mormon qui évite les stimulants et les intoxicants, alors ne leur commandez pas un blaster à double bacon avec du fromage ou un grand café. Si votre ami est un musulman observateur, travailler autour de son horaire de prière est la chose polie et respectueuse à faire.

Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être en désaccord sur des choses, y compris la doctrine ou les croyances. J’ai de très bons amis qui sont de fervents chrétiens. Nous pouvons discuter de questions de doctrine ou d’interprétation biblique sans nous échauffer parce que nous gardons cela civil et n’attaquons pas l’autre personne pour ce qu’elle croit ou ne croit pas. Je peux avoir une vision sombre de la religion organisée en général et il y a beaucoup de saveurs du christianisme qui me mettent les dents sur le bord, mais je ne vais pas chier sur quelqu’un qui se réconforte de la Bible ou qui veut suivre le Christ exemple d’amour, d’espoir, de paix, de charité et d’acceptation. De la même manière, j’attends (et j’obtiens) la même chose de leur part; mes croyances peuvent être étranges pour eux, mais ils peuvent au moins respecter le fait que je les ai.

Vous n’obtenez pas cela de votre ami. Ces petites remarques sournoises sur le mal? Ce n’est pas bon… et je serais inquiet que ce soit le bord mince du coin. C’est inutilement grossier et ne fait que transmettre un sentiment de supériorité et d’exclusion. Cela ne lui coûte rien de ne pas livrer son cadeau avec un côté “aussi c’est faux et tu es mauvais pour le faire”. Le fait qu’elle ne pouvait pas être gênée de le faire est troublant.

Je ne pense pas que vous ayez tort de vous inquiéter, DIDDID. Si elle a décidé que Dieu passe avant tout le monde, il n’est pas déraisonnable de s’inquiéter qu’elle puisse décider que votre sauvegarde sera une condition pour vos amis qui restent.

Vous faites quoi à ce sujet? Eh bien, vous pouvez fixer des limites. Vous pouvez lui dire tout de suite: “Si vous voulez me parler, alors vous devez vous arrêter de faire ces commentaires sur mes croyances, mon âme et ma religion, sauf si je les invite spécifiquement.” Si, pour quelque raison que ce soit, elle décide qu’elle ne peut tout simplement pas licencier la merde “tu vas en enfer” … eh bien, alors tu vas devoir faire respecter cette limite et mettre fin à cette conversation. Peu importe que ce soit sa croyance fervente, sincère et profondément ancrée. Elle peut penser ce qu’elle veut – putain sait que le commentaire courant qui me passe par la tête lors de certains services religieux auxquels j’ai assisté a été loin d’être gratuit – mais le garder pour elle est littéralement le moins qu’elle puisse faire.

Ce que vous ne pourrez probablement pas faire, c’est d’en parler. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu’un de ne pas croire quelque chose alors que la raison n’est pas ce qui l’a amené là en premier lieu. La raison est, par définition, l’opposé de la foi.

Vous pouvez souligner les contradictions inhérentes aux Écritures, à la doctrine ou même à ses actions par rapport aux actions de Jésus, mais cela ne va pas aider. Soit elle aura ses propres réponses, soit elle rejettera la question entièrement parce que vous ne pourriez pas comprendre comme une païenne infernale. Les chances sont plus grandes qu’elle ne fera que doubler ce qu’elle croit déjà.

Ce que vous pouvez faire, c’est essayer d’écouter et de comprendre d’où elle vient. Non pas parce qu’elle a raison ou qu’elle a raison, mais parce que tout espoir que vous avez de la persuader viendra d’un lieu d’empathie et de points communs. Si vous voulez avoir la moindre chance de changer de position, elle devra d’abord écouter. Si vous pouvez montrer que vous écoutez et comprenez, alors vous avez la possibilité de faire appel à son émotion et à son affection pour vous. Lui parler des autorités religieuses de votre enfance et de la façon dont cela vous a affecté, par exemple, pourrait engager son empathie et la faire remettre en question.

C’est, bien sûr, en supposant qu’elle s’engage avec vous de bonne foi; elle peut bien sûr présumer la mauvaise foi de votre part.

Est-ce que cela passera? Peut être. Beaucoup dépendra de la question de savoir si elle coupe les voix dissidentes et s’imprègne davantage de sa nouvelle foi. Si elle reste en contact avec vous – au moins, pour faire plus que vous servir, de toute façon – alors il y a de l’espoir.

Mais étais-je toi? Je repenserais à vivre avec elle. Je ne pense pas que vous ayez besoin de la laisser tomber comme une amie, mais je pense qu’emménager avec elle ne sera qu’une source de stress et de conflit pour vous deux. Si vous voulez donner à votre amitié une chance de survivre, il est probablement préférable de ne pas vous opposer constamment à l’état de votre âme.

Bonne chance.

Hey Doc,

J’espère faire appel à votre sagesse sage pour surmonter une épreuve dans ma relation actuelle et mon propre état d’esprit.

Mon partenaire et moi sortons ensemble depuis plus d’un an maintenant et bien que nous ayons eu beaucoup de hauts et de bas pendant cette période, elle est devenue l’une de mes amies les plus proches. Elle n’est peut-être pas la personne la plus directement affectueuse avec laquelle je sois sortie, mais elle trouve toujours des moyens de me montrer qu’elle se soucie vraiment de lui.

Il y a un peu plus d’un mois, elle a perdu l’un de ses meilleurs amis après une bataille de deux ans contre le cancer et a eu beaucoup de mal. J’ai fait tout ce que je pouvais pour la soutenir, que ce soit avec son enfant afin qu’elle puisse passer du temps avec ses amis, aider avec une collecte de fonds qu’elle avait organisée en son honneur, ou tout simplement être là pour tout ce qui pourrait arriver vers le haut.

J’essaie d’être ce rocher pour elle, mais je mentirais si cela ne m’a pas pesé, surtout compte tenu de la nature de leur relation. Au fil des ans, ils se connectaient chaque fois qu’ils étaient célibataires et il devenait l’ami «et si», celui avec qui elle pensait toujours se retrouver quelque part au bout du fil.

Je me sens comme un outil complet, mais sachant que cela déclenche une jalousie foutue dans ma tête. Il y a une partie de moi qui craint que je ne puisse pas mesurer ce qu’elle ressentait envers lui (je lui ai dit que je l’aimais avant que tout cela ne se produise et elle m’a dit qu’elle n’était pas prête à le dire, mais qu’elle voulait y arriver Nous ne l’avons pas revu depuis.).

La regarder pleurer et savoir qu’il n’y a pas grand-chose que je puisse faire pour aider concrètement a été si difficile sans la jalousie supplémentaire et la culpabilité qu’elle apporte. Quel que soit leur passé romantique, il était toujours son meilleur ami et a été emmené beaucoup trop jeune. Je veux être là pour elle comme je peux, mais parfois ça fait beaucoup de mal. Évidemment, ce n’est pas le moment de lui en parler, s’il y en aura jamais, alors je me tourne vers vous.

Comment faire face à cette jalousie irrationnelle tout en étant le partenaire de soutien dont elle a besoin lors de l’une des pertes les plus douloureuses de sa vie?

Cordialement,

Jaloux et coupable

Dans des circonstances normales, je vous dirais que la jalousie est souvent la lumière du «moteur de contrôle» de votre relation. Faire face à des sentiments de jalousie est souvent une indication que vous avez des besoins qui ne sont pas satisfaits ou des angoisses qui doivent être abordées et atténuées. Je dirais que vous voudriez parler à votre partenaire de ce que vous ressentez et lui demander de l’aide pour essayer de résoudre les choses.

Ce ne sont pas des circonstances normales, JAG. Son meilleur ami est décédé. Elle pleure non seulement la perte de son amie, mais la perte de tous les futurs possibles. Il n’y a aucun avenir où elle pourrait lui parler des bons moments qu’elle a avec vous. Il n’y a aucun avenir où il porterait un toast à son mariage ou l’inviterait à la fête de mariage à la sienne. Leurs enfants ne deviendront jamais amis.

C’est ce qu’elle pleure en ce moment. Il ne s’agit pas de savoir si elle l’aimait ou si il le voulait plus que vous, c’est que tous les jours de bonheur, de tristesse, de colère, de camaraderie et de conflit qui auraient pu être ne seront plus jamais. Une partie de sa vie est partie et elle ne reviendra jamais. Même sans la nature de leur relation – ils / ne veulent pas -, il y a un trou dans son cœur où se trouvait son amie, et rien ne soulagera cette douleur, mais le temps.

Ce dont elle n’a pas besoin en ce moment, c’est que vous y ajoutiez. Il est temps de demander à votre partenaire de l’assurer et de l’aider. Ce n’est pas ça.

Maintenant, cela ne signifie pas que vous n’êtes pas autorisé à ressentir vos sentiments. Le fait que vous soyez jaloux peut être irrationnel, mais c’est compréhensible. Mais c’est aussi à vous de régler, sans elle.

Mais cela ne signifie pas que vous devez le faire seul.

Vous savez ce que je viens de dire à Guilty As Charged au sujet du besoin d’avoir des amis auxquels vous pouvez vous adresser pour obtenir du soutien, même si ce soutien est juste pour qu’ils vous écoutent. C’est ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous avez besoin de Team You, les gens qui peuvent vous donner l’espace pour exprimer vos inquiétudes, vous donner une bière et vous aider à vous distraire. Quelques bons amis peuvent vous aider à vous éloigner du rebord, vous dire que vous êtes irrationnel et vous aider à avoir la possibilité de recharger vos batteries émotionnelles, afin que vous puissiez revenir en arrière et être la personne dont votre partenaire a besoin en ce moment.

Cette distance et cette chance de se recharger peuvent être exactement ce dont vous avez besoin pour voir les choses un peu plus clairement.

Je veux dire, vous sortez ensemble depuis un an. Son meilleur ami a combattu le cancer tout ce temps. Elle a regardé le baril de cette perte pendant toute la durée de votre relation. Les chances sont très élevées qu’elle n’ait peut-être pas eu la bande passante émotionnelle pour vous donner plus qu’elle ne l’a été. Je serais prêt à parier une somme d’argent non négligeable qu’elle n’était pas prête à vous dire «Je vous aime» parce qu’elle a cette tragédie qui menace pour tout le temps où elle vous connaît. Bon sang, elle se sentait très bien coupable d’être heureuse dans une nouvelle relation alors que quelqu’un qu’elle connaissait et aimait depuis si longtemps était si malade.

Si vous voulez vous rendre dans un endroit où elle peut dire qu’elle vous aime, alors elle va avoir besoin de votre aide pendant l’un des pires moments de sa vie. Et je ne vais pas mentir: ça va prendre du temps. Ça va être difficile. Ce sera incroyablement, injustement, crier dur dans le vide pour elle. Perdre quelqu’un qui est proche de vous baise avec votre tête et personne ne peut vous préparer correctement au chagrin qui l’accompagne. Il faut beaucoup de force pour essayer d’aider quelqu’un à traverser cela, d’autant plus qu’il n’y a rien à faire pour arrêter la douleur.

Mais comme l’homme l’a dit un jour: vous ne pouvez pas porter leur fardeau, mais vous pouvez aider à le porter.

Vous faites ce qu’il faut en lui apportant le soutien dont elle aura besoin pour continuer et en essayant d’assumer tous les fardeaux que vous pouvez. Ne les ajoutez pas à cela. Trouvez votre équipe et demandez leur aide pour que vous puissiez être l’aide dont votre partenaire a besoin.

Bonne chance.

Votre partenaire a-t-il perdu un être cher? Avez-vous eu des conflits religieux avec quelqu’un dont vous étiez proche? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous et nous reviendrons avec plus de vos questions dans deux semaines.

