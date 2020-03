Je te choisis, Pokemon Mystery Dungeon!

Illustration: The Pokemon Company / Nintendo

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX sort cette semaine pour Switch. Un remake des jeux bien-aimés de l’équipe Rescue 2005, ce nouveau jeu Pokemon est la plus grande sortie d’une semaine plutôt calme.

J’adore le style artistique de ce remake. C’est tellement joli. Certaines des illustrations créées pour ce jeu pourraient facilement être encadrées. Je ne suis pas sûr de pouvoir jouer à ce jeu, mais j’adorerai certainement le regarder.

Au-delà de Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, d’autres choses sortent également. Consultez la liste complète ci-dessous:

Lundi 2 mars

L’histoire continue | SwitchAvoCuddle | SwitchMadhouse | PCChess Sudoku | PC, MacRest House 2 – L’assistant | Navires PCSavage | PCISOLAND3: Poussière de l’univers | PC, Mac

Mardi 3 mars

Malédiction des dieux morts | PCGranblue Fantasy: Versus Diesel Attack | PCOf Mal and Darkness | PCAmoeba Battle: Action microscopique RTS | PC, chevaliers MacPuddle | PC

Mercredi 4 mars

Baron: La fourrure va voler | Xbox One, Switch, PCSyrup et The Ultimate Sweet | PS4, PS VitaLost Horizon | SwitchI am Ball | SwitchWeakless | PCBattle pour Iwo Jima | PCBombing Quest | PC

Jeudi 5 mars

Meurtre en chiffres | Switchiib & obb | SwitchUnder Night In-Birth Exe: Late [cl-r] | PS4Dude, arrêtez | SwitchUnlock The King | SwitchWunderling | SwitchKairobotica | SwitchSpacky’s Nightshift | Citadelle PCOperation | PC, MacNagiQ | PCLe désir | PC, MacTiny Bunny | PC, MacFactory Rally Madness | PCBroomstick League | PCChampions de Thora | PC

Vendredi 6 mars

Pokemon Mystery Dungeon: équipe de sauvetage DX | SwitchMurder par numéros | PC

60 secondes! | PS4, Xbox OnePathalogic 2 | PS4Afterparty | SwitchSave Koch | SwitchSwordbreaker Le jeu | SwitchBreeder Homegrown: Director’s Cut | Plan de ville PS4 et SwitchSmart | PCOui, votre grâce | PCBunny Quest | PCMythic Escape – Journal d’un prisonnier | PC, MacPolygon | PC

