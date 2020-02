Je vais gagner! Super Strikers – Le football le plus tactique arrive sur Nintendo Switch

Football et RPG, quelle combinaison! Particulièrement intéressant pour ceux d’entre nous qui sont à la fois fans du roi et fans de jeux de rôle. On parle de Je vais gagner! Super attaquants, le jeu japonais qui combine le football et le RPG tactique, et qui devait sortir en 2018 mais a subi un retard terrible. Eh bien, comme notre chère Ratalaika, la société de distribution de titres, a annoncé le jeu Nintendo Switch arrivera enfin ce mois-ci. Si vous voulez connaître toutes les fonctionnalités de ce pari football, continuez à lire!

Je vais gagner! Super Strikers – Football tour à tour

Ce début de 2019 est idéal pour ceux d’entre nous qui aiment le football et les jeux vidéo. Eh bien, l’annonce acclamée du jeu de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, basé sur les légendaires Oliver et Benji (comme on l’appelle en Espagne), est maintenant suivie de l’arrivée de Ganbare! Super Strikers, un pari moins ambitieux qui a fière allure. Faites-nous savoir maintenant certaines des caractéristiques de ce titre:

Mélange innovant de RPG tactique et football.Créez votre propre équipe et affrontez une multitude de rivaux en mode histoire. Améliorez les joueurs, les objets, équipez-les d’objets pour apprendre des compétences spéciales.Plus de 35 compétences spéciales qui peut provoquer jusqu’à 10 états différents modifiés. Animations esthétiques animées spectaculaires. Modes de jeu 7vs7 et 11vs11. Multijoueur local avec jusqu’à 8 joueurs en modes Match rapide, Ligue et Tournoi

On s’attend à ce que la bande-annonce de ce jeu qui n’est pas le titre d’Oliver et Benji mais qui a quelque chose en commun avec lui, son origine japonaise, soit bientôt dévoilée. Serez-vous capable de rejoindre l’équipe japonaise et de devenir le meilleur joueur du monde?

