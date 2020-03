Jedi Academy en gameplay sur Nintendo Switch

Parmi les nouvelles annoncées lors de l’inattendu Nintendo Direct Mini, qui s’est déroulé hier 26 mars par surprise et sans avertissement, figure Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, le troisième de la trilogie et le prochain à arriver après Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, qui figure également parmi ceux sortis le même jour, un réel avantage car il n’y avait rien à attendre après son annonce. Et précisément en raison de la soudaineté de son arrivée, en particulier pour ceux qui sont moins au courant de cette branche de la saga bien connue, un gameplay des complétitos – de ces une demi-heure environ – peut aider beaucoup à décider s’il faut mettre la main sur le jeu en question ou non, jetez-y un œil si vous le souhaitez:

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (Nintendo Switch eShop)

Nous en profitons pour rappeler les caractéristiques du jeu en question:

Multijoueur en ligne: C’est vrai, le mode multijoueur classique revient avec des commandes adaptées à la Nintendo Switch. Il est possible de jouer avec jusqu’à 16 joueurs dans 6 modes en ligne, Ceux-ci incluent: Capturez le drapeau, le siège et tous contre tous.

Vivez votre propre aventure Jedi: Nous pouvons être un Chevalier Jedi du Nouvel Ordre sous le commandement de Luke Skywalker lui-même, et nous frayer notre propre chemin du côté de la Force.

Votre propre sabre laser: Construisez et personnalisez une arme Jedi sur mesure, le souhait de longue date de la plupart des fans de la série. Du plus cérémonial au célèbre sabre à double lame Darth Maul, vous avez le choix.

Anciennes gloires: Certains des personnages les plus connus de Star Wars seront de retour avec des lieux de la trilogie classique. Il est entre vos mains de décider de les allier du côté lumineux ou de suivre le chemin du côté obscur.

