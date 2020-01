Jedi: Fallen Order n’a pas toujours été un titre de Star Wars

Jedi: Fallen Order 2019 du développeur Respawn Entertainment et de l’éditeur EA n’a pas toujours été un jeu Star Wars.

C’est selon le responsable narratif Aaron Contreras, qui a déclaré au podcast Beyond the Screenplay que lorsqu’il a rejoint le projet en août 2017, Jedi: Fallen Order n’était un jeu Star Wars que depuis environ un an. En fait, l’équipe travaillait sur le jeu en tant que titre d’action-aventure pour une IP différente, bien que le narrateur ne dise pas ce qu’il était à l’origine.

“Je pense que c’était un jeu Star Wars depuis environ un an [before I joined Respawn] ou plus d’un an “, a déclaré Contreras.

“L’équipe a en fait travaillé sur une autre IP action-aventure à la troisième personne pendant un certain temps, puis elle est devenue un jeu Star Wars une fois que LucasFilm et Electronic Arts ont vu le potentiel de ce que l’équipe faisait.”

Jedi: Fallen Order a été lancé en novembre 2019.L’éditeur EA a déclaré après sa sortie qu’il s’agissait à ce jour de son lancement le plus vendu sur PC, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Le titre a atteint le sommet des charts Steam et l’a maintenu pendant deux semaines à sa sortie, cependant.