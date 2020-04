Jedi Knight II et Switch Jedi Academy arrivent en format physique

La Force devient progressivement plus puissante sur Nintendo Switch, de Jeux à tirage limité ont annoncé qu’ils travaillaient à faire diverses éditions au format physique de Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast et Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, avec un pré-réservation fixé dans les quatre semaines suivant Vendredi 24 avril pour Nintendo Switch.

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast et Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy seront disponibles en pack double avec housse sur PS4 et Switch. Disponible en précommande aux côtés des éditions standard pendant 4 semaines à partir du vendredi 24 avril à 10h HE sur https://t.co/5Lksol4sqo. pic.twitter.com/mhNiiu7eU5 – Limited Run Games (@LimitedRunGames) 13 avril 2020

Comme d’habitude, dans Limited Run Games, ils continuent de se battre pour satisfaire les souhaits du plus grand nombre de collectionneurs, c’est pourquoi ils ont veillé à ce que deux des titres qui représentent le mieux la manipulation d’un Jedi dans un jeu vidéo Star Wars soient réglés comme ils le devraient. sur les étagères des utilisateurs de Nintendo Switch. Le travail effectué par Aspyr Media avec ces conversions a été formidable, adaptation de la partie audiovisuelle et jouable des deux titres pour la machine, mais sans perdre un iota d’essence qui a fait d’eux ce qu’ils sont aujourd’hui il y a près de deux décennies. Depuis pratiquement le premier moment, les fans de Star Wars ont pu apprécier très positivement le travail effectué par Raven Software et Activision à l’époque, avec certains des campagnes extrêmement intéressantes qui portent l’univers élargi de George Lucas vers de nouveaux sommets, servant de suite (actuellement non officielle) après les événements du film Star Wars Episode 6: Le retour du Jedi.

Les jeux vidéo d’action et d’aventure légendaires de Star Wars arrivent en plusieurs éditions

Donc, si vous avez préféré ne pas obtenir les versions numériques de l’eShop pour être amoureux du matériel, vous devrez être attentif au site Web à partir de la date susmentionnée entre 16:00 et 00:00 heure péninsulaire espagnole afin de ne pas en manquer, aucun prix n’a été détaillé pour le moment combien Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast et Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy coûteront séparément ni dans leur Dual Edition avec une boîte exclusive qui contiendra les deux titres en son intérieur.

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast obtient également une édition Premium limitée pour PS4 et Switch! Contrairement à l’édition classique, ce CE sera disponible en quantité limitée le vendredi 24 avril en deux lots à 10h et 18h HE sur https://t.co/5Lksol4sqo. pic.twitter.com/xhZ3e3e7GP – Limited Run Games (@LimitedRunGames) 13 avril 2020

Voir aussi

Nous avons des informations sur les versions Premium, au prix de 74,99 $ (69,02 € + frais d’importation) chacun, nous pouvons obtenir à la fois Jedi Outcast et Jedi Academy avec leur pièce commémorative respective, un certificat d’authenticité numéroté, une boîte en métal, une épingle à logo, un LucasFilm USB, des tirages d’art exclusifs, un livre rétrospectif avec des essais et un affiche.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy sera également disponible dans une édition Premium limitée sur PS4 et Switch! Ce CE sera disponible en quantité limitée lors de nos deux lots habituels (10h & 18h HE) le vendredi 24 avril sur https://t.co/5Lksol4sqo. pic.twitter.com/WjIgBMgE11 – Limited Run Games (@LimitedRunGames) 13 avril 2020

Connexes