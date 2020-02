Jeff Bezos dévoile un fonds de 10 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a annoncé qu’il créait lundi le Bezos Earth Fund. L’initiative de 10 milliards de dollars financera les efforts de lutte contre le changement climatique.Photo: Mark Wilson (.)

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, qui, avec une valeur nette de 130 milliards de dollars, est actuellement l’homme le plus riche du monde, a annoncé qu’il créait le Bezos Earth Fund lundi. Le fonds est une initiative mondiale de 10 milliards de dollars qui vise à financer «tout effort qui offre une réelle possibilité d’aider à préserver et à protéger le monde naturel».

Ça grandit

Le mal a passé de bonnes vacances: Amazon compte désormais plus de 150 millions d’abonnés Prime, la société…

Lire la suite

Bezos a dévoilé sa nouvelle initiative dans un article Instagram lundi, dans lequel il a déclaré que le changement climatique est la plus grande menace pour la planète. Le PDG d’Amazon a déclaré qu’il voulait travailler avec d’autres pour «amplifier les voies connues et explorer de nouvelles voies» pour lutter contre l’impact dévastateur du changement climatique. Selon l’annonce, le Bezos Earth Fund financera des scientifiques, des militants, des ONG et d’autres efforts. Il commencera à émettre des subventions cet été.

«Nous pouvons sauver la Terre. Cela va prendre des mesures collectives de la part des grandes entreprises, des petites entreprises, des États-nations, des organisations mondiales et des particuliers », a déclaré Bezos.

Des détails concrets sur l’initiative n’ont pas encore été publiés. The Verge rapporte qu’une personne proche du fonds a déclaré qu’il ne s’engagerait pas dans des investissements du secteur privé, mais se concentrerait entièrement sur les dons de bienfaisance. Soyons francs: c’est une bonne annonce, et si cela fonctionne comme décrit, cela pourrait financer un excellent travail.

Cependant, le fonds Bezos est également remarquable pour de nombreuses autres raisons. Tout d’abord, le fonds vise à protéger et à préserver la Terre. C’est un changement pour Bezos, qui ces dernières années s’est concentré sur l’accès à l’espace avec Blue Origin, sa société de vols spatiaux. Dans le passé, Bezos a déclaré que Blue Origin était son «travail le plus important» et qu’il souhaitait que ses arrière-petits-enfants de ses arrière-petits-enfants vivent dans un monde avec «mille Einsteins» et des ressources illimitées, ce qui, selon lui, n’est possible que si l’humanité se déplace au-delà de la Terre et dans le système solaire.

Néanmoins, la préoccupation du PDG d’Amazon pour la planète n’est pas entièrement à l’improviste. Bezos a également déclaré qu’il pensait que dans un avenir très, très lointain, les humains se déplaceraient de «l’industrie lourde» de la Terre, convertissant à son tour la planète en une zone résidentielle avec une industrie légère.

“Ce sera fondamentalement une très belle planète”, a déclaré Bezos à Business Insider dans une interview en 2018. “Nous avons envoyé des sondes robotiques sur chaque planète de ce système solaire maintenant et croyez-moi, c’est la meilleure.”

Le nouveau Bezos Earth Fund est également important, car il constitue l’un des plus grands efforts philanthropiques de l’exécutif d’Amazon à ce jour. Avant cela, son plus gros don était de 2 milliards de dollars pour des projets axés sur l’éducation de la petite enfance et l’aide aux familles sans-abri.

Bezos a été critiqué pour ne pas avoir consacré plus de sa fortune aux dons de bienfaisance. Lorsqu’ils ont divorcé, l’ex-femme de Bezos, MacKenzie Bezos, a signé le Giving Pledge, un engagement des individus et des familles les plus riches du monde à consacrer la majeure partie de leurs richesses à la philanthropie. (Bezos n’a pas signé l’engagement.) MacKenzie Bezos a conclu un accord de divorce avec Jeff Bezos pour 35 milliards de dollars, le plus important de l’histoire.

De plus, l’engagement de 10 milliards de dollars de Bezos contraste avec la position d’Amazon sur la crise climatique. Le Climate Pledge de la société, son engagement à respecter les réductions d’émissions prévues dans l’accord de Paris sur le climat et à devenir neutre en carbone d’ici 2040, a été critiqué comme faible. En comparaison, Microsoft a annoncé qu’il serait négatif en carbone d’ici 2030 et éliminerait de l’atmosphère tout le carbone qu’il avait émis depuis sa fondation en 1975.

Les employés d’Amazon pour Climate Justice, un groupe d’employés de l’entreprise qui pense que ses modèles commerciaux ne devraient pas contribuer à la crise climatique, ont applaudi la nouvelle initiative philanthropique de Bezos. Mais le groupe l’a également appelé sur d’autres actions qu’il considère contre-productives à la crise climatique.

Le groupe a souligné le fait qu’Amazon continue de travailler avec les sociétés pétrolières et gazières, qui jouent un grand rôle dans le changement climatique. Il a également demandé pourquoi l’entreprise avait menacé de licencier des employés qui avaient parlé à la presse de leurs efforts.

“Comme l’histoire nous l’a appris, les vrais visionnaires se dressent contre des systèmes enracinés, souvent à grands frais”, a déclaré le groupe dans un communiqué. “Nous applaudissons la philanthropie de Jeff Bezos, mais une main ne peut pas donner ce que l’autre retire.”

.