Jeff Kaplan de Blizzard a quelques réflexions sur Meta d’Overwatch

Ah, la méta. Parfois OK, parfois terrible, toujours là, il est rare que ce ne soit pas un sujet de conversation brûlant parmi les fans d’Overwatch (ou, bien, n’importe quel jeu en ligne), et ennuyeux. Mais quand un développeur éminent se penche sur le sujet, c’est un peu plus intéressant.

Qu’est-ce que le “Meta”?

La «méta» est définie comme «toute approche d’un jeu qui transcende ou opère en dehors des règles du jeu prescrites, utilise des facteurs externes pour affecter le jeu, ou va au-delà des limites ou de l’environnement supposés fixés par le jeu». Fondamentalement, il s’agit d’une coalescence en constante évolution des normes acceptées d’un jeu, déterminées par les fans et les développeurs à travers le jeu.

Sautant dans un fil sur les forums de Blizzard, Jeff Kaplan d’Overwatch a publié un aperçu étonnamment détaillé de ses pensées et celles de son équipe sur la méta du jeu, en particulier sur les appels répétés des fans pour que certains héros soient exclus du jeu compétitif.

J’ai vu beaucoup de discussions sur les interdictions de héros ces derniers jours et je voulais juste offrir une certaine perspective sur le sujet. Comme toujours, l’OT a une grande variété d’opinions sur le concept. Fait intéressant, nous n’avons pas beaucoup de gens dans l’équipe qui plaident avec véhémence pour la fonctionnalité. Beaucoup d’entre nous, y compris moi-même, sont réticents à ajouter des interdictions de héros à Overwatch. Comme je l’ai déjà dit, nous ne pensons pas que nous sommes totalement opposés à l’idée et nous ne les ajouterons jamais. Mais dans l’ensemble, il y a un certain nombre de problèmes qui nous donnent envie de procéder avec prudence.

Certains de ces problèmes incluent la mise en place d’une culture «d’interdiction», le fait d’interdire les héros pourrait en fait aggraver la méta, et que certains joueurs ont juste besoin de le sucer et de se rappeler qu’il s’agit d’un jeu PvP, où vous rencontrerez parfois stratégies et approches que vous n’aimez pas.

Ce que j’ai trouvé le plus intéressant, cependant, ce sont les commentaires de Kaplan sur la présence d’une méta elle-même.

En tant qu’équipe, nous sommes d’accord avec et comprenons que les joueurs veulent que la méta soit plus fluide et se déplace plus fréquemment. Même si la grande majorité des joueurs ne font l’expérience de la méta que via OWL, les commentaires des GM, des streamers et des YouTubers, nous obtenons que la perception d’une méta périmée n’est pas bonne pour le jeu.

«Meta» est un mot qui projette une ombre. C’est en fait la raison pour laquelle j’ai arrêté de jouer à Overwatch, il y a des années maintenant, car en tant que joueur occasionnel, je ne pouvais tout simplement pas faire en sorte que tout le monde en parle ou essaie d’en faire partie, au lieu de simplement traîner et profiter du jeu.

La façon dont Kaplan formule ce paragraphe ressemble à un doux rappel aux gens de s’en souvenir. Eh bien, la méta est en effet une chose, mais ce n’est pas un problème pour beaucoup de joueurs, alors arrêtez peut-être d’écouter les pros et de vous en préoccuper tellement à moins que vous ne soyez en mesure de le faire.

.