La communauté LEGO est dévastée. Il a été annoncé que Jens Nygaard Knudsen, le créateur de Lego Minifigures, est décédé à l’âge de 78 ans après avoir perdu la bataille contre la sclérose latérale amyotrophique, ou SLA, selon certains rapports.

Tel était le message émis par Le Groupe LEGO une fois la malheureuse perte annoncée.

«Nous sommes très tristes d’apprendre que Jens Nygaard Knudsen, le créateur de la figurine LEGO, est décédé. Merci Jens pour vos idées, votre imagination et vos générations de constructeurs inspirants. »

La directrice du marché LEGO, Julian Goldin, s’est entretenue avec le magazine PEOPLE, où elle a rappelé Knudsen dans une déclaration émotionnelle. Goldin a souligné à quel point LEGO était aimé du créateur et à quel point son travail dans l’entreprise a été influent au fil des ans.

«Jens a passé 32 ans avec le groupe LEGO et a eu un impact que peu peuvent égaler. Il était un véritable visionnaire dont les idées ont apporté joie et inspiration à des millions de constructeurs à travers le monde et nous le remercions de nous aider à créer certains de nos thèmes de jeu les plus appréciés, tels que LEGO Castle, LEGO Space et, bien sûr, l’emblématique figurine LEGO. “

Nous regrettons la perte de Jens Nygaard Knudsen et offrons nos condoléances à toute sa famille.

