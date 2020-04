Jessie est-elle vivante ou morte? Pouvez-vous la sauver au chapitre 12? – HITC

Certains fans du remake de Final Fantasy VII veulent savoir si Jessie est vivante ou morte, et s’il existe un moyen de la sauver au chapitre 12.

Le remake de Final Fantasy VII est sorti depuis seulement deux semaines et il est déjà rapporté qu’il est l’exclusivité PS4 la plus vendue. Avec de nombreux fans de la vieille école et de nouveaux fans, des dizaines de personnes sont tombées amoureuses de la meilleure fille Jessie. Malheureusement, son destin tragique étant tristement célèbre, ces mêmes personnes veulent savoir s’il est possible de la sauver au chapitre 12 et si elle est remarquablement vivante ou sans surprise morte.

Square Enix avait précédemment déclaré avant son lancement que le remake de Final Fantasy VII ne jouerait pas les favoris entre Tifa ou Aerith, mais il est difficile de savoir s’ils s’attendaient à ce que tout le monde tombe amoureux de Jessie à la place.

Vous pouvez obtenir un baiser de la meilleure fille et vous pouvez également accepter de passer la nuit avec elle pour un rendez-vous qui ne se produit jamais tragiquement, mais est-il possible de la sauver et parvient-elle réellement à survivre et à échapper au Grim Reaper de Square Enix? Pour tous ceux qui sont tombés amoureux d’elle, il y a des raisons de croire qu’elle pourrait être en vie.

Pouvez-vous sauver Jessie dans le chapitre 12 du remake de Final Fantasy 7?

Non, il est impossible de sauver Jessie pendant le chapitre 12 du remake de Final Fantasy VII.

Il existe des choix dans le remake de Final Fantasy VII qui modifient les scènes et les résolutions, mais rien de ce que vous faites ne vous permettra de sauver Jessie.

Et, pour ceux d’entre vous qui ont eu la gentillesse de demander en ne pensant pas toujours à vos déchets, vous ne pouvez pas non plus sauver Biggs. Cependant, en ce qui le concerne, il n’a apparemment pas eu besoin de votre aide car Dieu devait lui sourire.

Jessie meurt-elle dans le remake de Final Fantasy 7?

Cela implique que Jessie meurt dans le remake de Final Fantasy VII.

Les fans de la vieille école ne seront pas trop choqués par ce résultat car Jessie, Biggs et Wedge sont tous morts dans Final Fantasy VII original.

Cela étant dit, il est plus que possible que la nouvelle fille préférée de tout le monde ait survécu.

Jessie est-elle en vie à la fin du remake de FF7?

Jessie pourrait encore être vivante à la fin du remake de Final Fantasy VII.

Bien qu’elle n’ait pas survécu à Final Fantasy VII d’origine, le remake laisse entendre que Jessie est toujours en vie.

Il y a une très courte scène à la fin du jeu qui confirme que Biggs a survécu au chapitre 12 et guérit dans l’orphelinat du secteur 5.

En ce qui concerne la fille aimant la pizza préférée de tout le monde, cette même scène laisse entendre qu’elle est vivante aussi grâce à l’apparition de ce qui semble être son gant sur la table. Et oui, ce devrait être le gant de Jessie car il y a un placage de métal évident.

Cela ne confirme pas que Jessie a réussi à éviter la mort, mais cela laisse entendre que c’est le cas car elle et Biggs étaient à des niveaux différents lorsqu’ils semblaient être morts. Cela suggère qu’elle et Biggs auraient pu se retrouver à l’orphelinat et qu’elle n’est peut-être plus clouée au lit.

Le remake de Final Fantasy VII apporte de nombreux changements, y compris le retour d’un autre personnage supposé être mort pour la partie 2, donc la possibilité que Jessie soit en vie n’est pas trop mince.

Et, avec la façon dont elle a été développée dans le premier épisode, son implication dans la deuxième partie serait très bienvenue pour beaucoup car ce n’est plus un remake mais plus une réimagination.

Certains fans de la vieille école ne voudraient peut-être pas qu’elle soit en vie parce qu’ils ne veulent pas autant de changements massifs, et il est facile de comprendre ce point de vue ainsi que le sentiment que les décès ne devraient pas être réduits à néant en se révélant être de faux.

Cependant, en même temps, son retour hypotehtique serait bien car elle est devenue une favorite des fans, le jeu original est immortalisé à jamais et peut donc être retourné à tout moment, et son implication rendrait la partie 2 encore plus imprévisible qu’elle ne l’est actuellement. à être.

