Jetez un coup d’œil à l’intérieur du train Pokémon rempli de Pikachu au Japon

Nous sommes habitués à voir le Japon obtenir tous les trucs sympas – comme les adorables cafés Kirby et les incroyables magasins Pokémon – mais parfois même les transports publics du pays se mettent à l’action.

La vidéo ci-dessus, partagée par le service ferroviaire national japonais, montre le train “ Pokémon With You ” qui circule entre la gare d’Ichinoseki et la gare de Kesennuma. Il a été initialement lancé en 2012 dans l’espoir de faire le bonheur de ceux qui avaient été touchés par le tremblement de terre et le tsunami de la région de Tohoku en mars 2011, puis a été mis à jour en 2017.

Il ne fonctionne pas toute l’année, mais offre une expérience différente de tout ce que vous verriez sur votre service de train régulier. Conçu principalement pour les enfants, le train Pokémon With You regorge d’œuvres d’art Pikachu, de peluches et de tout le reste. Vous avez le choix entre deux voitures: la voiture «Communication» pour que les parents se détendent et la voiture «Playroom» pour les enfants.

Nous avons de la chance de ne pas vraiment vivre au Japon – nous n’aurions jamais assez d’argent ou de temps pour découvrir tous ces endroits et activités incroyables.

