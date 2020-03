Jetez une pièce à votre sorceleur “Le chanteur a du mal à le sortir de sa tête aussi

L’une des parties les plus mémorables de The Witcher Season 1 sur Netflix était la chanson “Toss a Coin to Your Witcher” que chante le barde Jaskier jouant du luth. La chanson est devenue virale, inspirant de nombreuses reprises sur YouTube. C’est probablement coincé dans votre tête, et c’est la même chose pour l’acteur Joey Batey.

Interrogé par Variety pour ses réflexions sur la chanson, il a dit: “C’est assez infernal, oui. Je pense que c’est une chanson de crack, mais je l’écoute depuis environ un an maintenant. Je vais prendre une douche et il suffit de commencer, ‘Lancez une pièce…’ “

Batey a poursuivi en disant que c’était “brillant et merveilleux” de voir la réponse positive à “Toss a Coin”, y compris les nombreuses couvertures qui ont vu le jour sur YouTube. Il a été particulièrement impressionné par les interprétations métalliques. “Les heavy metal? Je les aime. Joey, 14 ans, passe une journée sur le terrain en ce moment”, a-t-il déclaré.

Batey avait précédemment déclaré à Men’s Health que Toss a Coin était “la chose la plus ennuyeuse que j’aie jamais entendue”.

La chanson a été écrite par les compositeurs The Witcher Sonya Belousova et Giona Ostinelli, et Batey a également fourni des commentaires tout au long du processus d’écriture.

Batey se prépare actuellement pour The Witcher Season 2. Compte tenu de l’immense popularité de “Toss a Coin”, Variety lui a demandé s’il chanterait plus de chansons dans la saison 2. “Je ne peux ni confirmer ni infirmer”, a déclaré Batey.

La saison 2 de Witcher arrive en 2021, et les producteurs ont déclaré qu’elle serait plus linéaire en réponse aux commentaires de la saison 1. De plus, il n’y aura pas de diarrhée.

