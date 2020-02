Jeu de football tactique Ganbare! Super Strikers donne le coup d’envoi à Switch ce mois-ci

Ratalaika Games a révélé que Ganbare! Super grévistes, un titre de football enveloppé dans un RPG tactique, sera lancé sur Nintendo Switch plus tard ce mois-ci.

Le jeu vous permet de gagner des matchs pour passer au niveau supérieur et gagner de nouveaux équipements, ce qui vous permettra d’apprendre des capacités spéciales, d’améliorer les statistiques de vos joueurs ou de vous protéger contre un certain nombre d’effets de statut. Un mode histoire vous permet de créer votre propre équipe et d’affronter vos rivaux.

Nous avons une liste de fonctionnalités et une sélection de captures d’écran pour vous ci-dessous:

Fonctionnalités:

– Améliorez vos joueurs, équipez des objets et apprenez des capacités spéciales

– Plus de 35 capacités spéciales pouvant infliger jusqu’à 10 effets de statut modifiés

– Des animations spectaculaires avec une esthétique anime

– Jouez aux modes de jeu 7v7 et 11v11

– Multijoueur local avec jusqu’à 8 joueurs avec des modes de match rapide, de ligue et de tournoi.

Nous n’avons pas encore de date de sortie spécifique pour celui-ci, nous devrons donc garder un œil sur son apparition sur l’eShop au cours des prochaines semaines. Il a été lancé à l’origine sur Steam en 2018, mais ce dernier port arrive sur toutes les consoles actuelles.

Vous pensez que cela pourrait être exactement votre truc? Faites-nous savoir si vous ajouterez celui-ci à votre liste de souhaits avec un commentaire.

.