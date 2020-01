Jeu de puzzle zen minimaliste SEN: Seven Eight Nine atterrissant sur Switch le mois prochain

L’éditeur All 4 Games et le développeur Indie Champions ont annoncé que SEN: Seven Eight Nine, un jeu de puzzle zen minimaliste, sera bientôt sur Switch. Une sortie numérique est prévue pour le 6 février.

Nous avons l’aperçu et la bande-annonce suivants pour le titre:

SEN est un jeu de puzzle zen minimaliste sur la reconnaissance des motifs de nombres, de couleurs et de formes.

Les règles du jeu sont enseignées avec une instruction absolument nulle – la progression et la conception des niveaux ont été soigneusement équilibrées pour introduire chaque règle, donnant ainsi aux joueurs la sensation de découvrir les règles par eux-mêmes.

Comprend des règles faciles à apprendre et difficiles à maîtriser, différents modes de jeu et une bande-son magnifiquement relaxante.

SEN: Seven Eight Nine peut être pré-acheté sur le Switch eShop maintenant. Le prix est fixé à 9,99 $.

Source: Switch eShop

en relation