Jeu d’horreur tiré de la vapeur relancé dans une bibliothèque de Harvard, de tous les endroits

Capture d’écran: Red Candle Games

Devotion, le jeu d’horreur à la première personne des développeurs taïwanais Red Candle Games, a récemment été ajouté aux archives de la Harvard-Yenching Library. Cela fait de l’Université de Harvard le seul endroit où lire une copie légitime de Devotion depuis qu’elle a été supprimée de Steam il y a un an après la découverte d’une image se moquant du leader chinois.

Plus tôt cette semaine, Red Candle Games a annoncé que la bibliothèque de Harvard-Yenching propose désormais des copies jouables de Devotion et Detention. La bibliothèque abrite également plus de 1,5 million de volumes de textes chinois, japonais, coréen, vietnamien, tibétain, mandchou et mongol, ce qui en fait la plus grande bibliothèque universitaire pour la recherche en Asie de l’Est en dehors de l’Asie.

“C’est un honneur incroyable qui appartient non seulement à Red Candle mais aussi à nos supporters et joueurs du monde entier”, indique l’annonce de Red Candle Games. «En tant que concepteurs de jeux, nous n’avons jamais pensé que nos œuvres pourraient un jour s’ajouter à sa collection de prestige. Bien que nous apprécions vraiment la reconnaissance, nous avons également saisi cette occasion pour repenser les possibilités que nos jeux pourraient offrir. »

Peu de temps après la libération de Devotion le 19 février 2019, les joueurs chinois ont découvert qu’il comprenait une image qui apparemment appelait le président chinois Xi Jinping un crétin et le comparait à Winnie l’Ourson, qui est fréquemment utilisé en ligne pour se moquer de l’apparence du politicien. Bien que Red Candle Games ait maintenu que ce n’était qu’un espace réservé qui a accidentellement fait son chemin dans la version finale, cela n’a pas empêché Devotion d’être critiqué sur Steam par des utilisateurs chinois. Moins d’une semaine plus tard, la page commerciale du jeu avait disparu et le studio était même allé jusqu’à supprimer plusieurs vidéos de sa chaîne YouTube officielle.

Red Candle Games a fourni une brève déclaration à Kotaku en mai 2019 expliquant la situation, disant que l’avenir de Devotion était encore «incertain». En juin 2019, le studio a finalement annoncé qu’il n’avait pas l’intention de rééditer Devotion. Bien que le jeu apparaisse toujours sur le site officiel de Red Candle Games, une grande partie de la présence en ligne du développeur depuis lors a été consacrée aux ports et à une adaptation cinématographique de son jeu précédent, Detention.

La dévotion est clairement un élément important de l’histoire du jeu vidéo. Red Candle Games a peut-être été forcé d’aller de l’avant, mais à tout le moins, le studio peut rester tranquille sachant que son héritage continuera de vivre à Harvard-Yenching.

“Depuis un an, nous sommes désolés d’avoir inquiété notre communauté”, conclut la déclaration de Red Candles Games. «C’est une année difficile pour beaucoup d’entre nous, mais nous continuerons, et nous espérons qu’à l’avenir nous pourrons partager plus de travaux avec vous tous.»

