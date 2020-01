Jeu multijoueur Kind Words, c’est avant tout être gentil

Capture d’écran: Popcannibal

Internet, et sa capacité à connecter des personnes à travers le monde, est l’une des merveilles les plus impressionnantes de la réussite humaine. Mais si la liste tout aussi impressionnante des insultes que j’ai appelées par des adolescents sur le chat vocal d’Apex Legends est une indication, c’est aussi une sorte de décharge de déchets toxiques. La communauté des jeux en ligne est l’une des niches les plus potentiellement radioactives du Web, comme en témoigne toute personne qui a passé du temps n’importe où dans le voisinage d’Internet au plus fort de la controverse sur Gamergate. Donc, en contrepoint de ce potentiel de toxicité rampante, la popularité du jeu récemment sorti Kind Words (Lo Fi Chill Beats To Write To) de Popcannibal est une merveilleuse surprise.

Contrairement à d’autres jeux récents populaires, Kind Words ne se concentre pas sur les matchs à mort, les raids ou le rôle d’une oie qui est un trou du cul. C’est un énorme jeu multijoueur en ligne entièrement axé sur l’écriture de belles lettres à des inconnus du monde réel. C’est ça. Et c’est incroyable.

Capture d’écran: Popcannibal

J’ai joué à des jeux pendant la grande majorité de ma vie; J’ai consacré des dizaines de milliers d’heures, littéralement des années de ma vie, au jeu. Mais aussi cool que de battre les jeux les plus exténuants, rien ne correspondra à mon sentiment d’accomplissement récent dans Kind Words, quand j’ai pu utiliser l’expérience de plusieurs amis qui étaient récemment sortis en tant que trans pour donner des conseils et des encouragements à un trans anonyme un adolescent qui ne savait pas comment, ni si, il devait s’adresser à ses parents.

Voici comment fonctionne Kind Words: au démarrage du jeu, vous avez la possibilité de faire une demande de lettres intéressantes d’autres joueurs ou de répondre aux demandes des autres joueurs. Lorsque vous faites une demande, vous écrivez une courte lettre décrivant ce que vous vivez dans la vie, qui est ensuite envoyée de manière anonyme – vous n’êtes jamais identifié que par votre première initiale et vous êtes encouragé à ne pas partager de détails personnels – à tout le monde jouer au jeu. Lorsque vous choisissez de répondre aux demandes des gens, vous recevez une pile de messages d’autres joueurs auxquels vous pouvez choisir de répondre avec des conseils ou des affirmations. Il existe également une option pour envoyer un message sur un avion en papier à tous ceux qui jouent au jeu, qu’ils peuvent choisir de lire ou d’ignorer. Ceux-ci contiennent souvent des messages positifs ou des citations encourageantes.

Capture d’écran: Popcannibal

Contrairement à d’autres jeux en ligne, il n’y a pas vraiment de niveau de progression ou de système de récompense dans Kind Words, à part un petit livre d’autocollants que vous pouvez remplir en envoyant des messages d’avant en arrière. (J’ai rempli le mien dans environ deux heures de jeu; tout est très décontracté.) On vous donne également une nouvelle chanson low-fi à écrire pour chaque jour où vous démarrez le jeu.

Les espaces ouverts sur Internet sont généralement la cible des trolls (voir l’exemple du babillard 4Chan sur la campagne Dub The Dew de Mountain Dew comme exemple particulièrement remarquable). Mais en quelque sorte, Kind Words parvient à être fondamentalement à l’épreuve des trolls. La communauté du jeu est dédiée et vous êtes encouragé à signaler toute lettre ou réponse qui ne serait pas gentille. Au-delà de cela, puisque les lettres sont anonymes, et votre seule option après avoir reçu une réponse d’un joueur est de lui envoyer un autocollant en guise de remerciement, il n’y a pas de vraie récompense pour avoir répandu la négativité. Votre seul chemin dans le jeu est d’encourager la positivité, et le seul score qui vous est attribué est le sentiment que vous avez fait une bonne chose pour un étranger dans le besoin, ou recevoir de véritables encouragements de la part d’étrangers lorsque vous avez besoin d’un choix- moi-up. J’ai posté dans le jeu il y a quelques jours une émission de comédie qui me tenait particulièrement à cœur; en quelques minutes, j’ai reçu des dizaines de belles affirmations d’étrangers qui ont honnêtement aidé à apaiser mes inquiétudes.

Capture d’écran: Popcannibal

Kind Words est également un succès: après la sortie du jeu en septembre 2019, des centaines de milliers de lettres ont été envoyées par les joueurs en moins d’un mois. Il a un Discord, un subreddit et une communauté grandissante d’artistes amateurs dessinant des croquis inspirés par les quelques personnages du jeu. Il a même fait plusieurs listes de jeux de l’année 2019. Dans un genre de divertissement rempli de tant de négativité, c’est réconfortant qu’un jeu aussi sain puisse être un succès.

En tant qu’homme dans la trentaine avec une carrière qui prend du temps, je n’aurai probablement jamais l’occasion de battre Red Dead Redemption 2 avec 100% d’achèvement. Je ne serai jamais un joueur de Smash Bros. au niveau de la compétition. Mais je peux me permettre de passer 30 minutes de temps en temps pour donner de bons conseils à des étrangers tout en écoutant de la musique cool, et c’est un très bon compromis.

